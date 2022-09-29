Латушко заметил, что лукашенко готовится к войне. Поэтому реакция Запада – необходима.

Заметьте "Готовы должным образом принять врага": какая ситуация на фронте со стороны беларуси

Впоследствии белорусские телеграм-каналы сообщили, что никаких подтверждений словам Латушко пока нет. Данных, что в беларуси может начаться мобилизация, якобы не зафиксировали.

СМИ сообщили, что в беларуси вручают повестки

Тем временем белорусские СМИ заявили, что в беларуси начали выдавать повестки. В частности, в Бобруйске требуют, чтобы мужчины прибыли в военкомат. Такое решение аргументируют необходимостью "вручить мобилизационное распоряжение".

Сообщают также, что на местных предприятиях у мужчин проверяют:

прописку;

фактическое место жительства;

номера мобильных телефонов.

В то же время местные власти сообщают, что ни о какой мобилизации не говорится. Вроде бы происходит только ежегодная работа чиновников военного комиссариата.

Ни о какой мобилизации – частичной или полной – не говорится. Это рутинная повседневная, ежегодная работа чиновников военного комиссариата,

– рассказал военный комиссар Могилевской области.

В сети уже распространяются панические сообщения. Людям не хочется становиться "пушечным мясом", которое отправят на войну.

Обратите внимание – есть угроза появления ДРГ со стороны беларуси: смотрите видео