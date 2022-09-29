Залужний та Каволі поговорили про оперативну обстановку, подальші плани та потреби в озброєнні.

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За словами Головнокомандувача ЗСУ, він поділився з генералом своїм баченням Генштабу ЗСУ щодо реагування на мобілізацію в росії.

Отримав схвальну оцінку й запевнення у подальшій підтримці,

– зазначив Залужний.

Зверніть увагу! Залужний і Каволі уже проводили цього місяця телефонні переговори. Так, 13 вересня Каволі високо оцінив дії ЗСУ у розмові з Головнокомандувачем. Той, своєю чергою, подякував за підтримку США.

Залужний переконаний, що перемога України "не буде фіналом"

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що Україна боротиметься проти росії "до останньої краплі крові". Однак наша перемога у війні з агресором "не буде фіналом". На думку Залужного, це буде можливість перепочити та готуватись до наступної війни.

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