Залужний та Каволі поговорили про оперативну обстановку, подальші плани та потреби в озброєнні.
Читайте також "Запах війни висів у повітрі": Залужний привідкрив деталі підготовки ЗСУ до нападу росії
За словами Головнокомандувача ЗСУ, він поділився з генералом своїм баченням Генштабу ЗСУ щодо реагування на мобілізацію в росії.
Отримав схвальну оцінку й запевнення у подальшій підтримці,
– зазначив Залужний.
Залужний переконаний, що перемога України "не буде фіналом"
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що Україна боротиметься проти росії "до останньої краплі крові". Однак наша перемога у війні з агресором "не буде фіналом". На думку Залужного, це буде можливість перепочити та готуватись до наступної війни.
Детальніше – Залужний заявив, що це не остання війна з росією: відео