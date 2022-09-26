Міллі заявив, що у перші тижні повномасштабного вторгнення його вразило те, як стоїчно тримається народ України. Окрім того, він запитував Залужного, чи не планує він евакуюватися у безпечніше місце.

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Залужний заявив, що не розуміє Міллі. Головнокомандувач ЗСУ пояснив йому, що для нього війна розпочалася ще у 2014 році.

Я вас не розумію. Для мене війна розпочалася 2014 року. Я не тікав тоді й не збираюся тікати зараз,

– наголосив тоді Залужний американському генералу.

Залужний розповів, як бачить перемогу

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що, вочевидь, перемога України не буде фіналом. Залужний зауважив, що "перемога дасть змогу перевести подих і підготуватися до наступної війни".

Окрім того, Залужний розповів, як зірвався на командирів Збройних Сил за лічені тижні до повномасштабного вторгнення росії. Головнокомандувач ЗСУ заявив, що кричав цілу годину. Залужний пояснив, що якщо навчання не пройдуть максимально ефективно, це коштуватиме не лише життів, але й країни.

Він зауважив, що запах війни ні з чим не сплутаєш, і він уже висів у повітрі.

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