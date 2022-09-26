Милли заявил, что в первые недели полномасштабного вторжения его поразило то, как стоически держится народ Украины. Кроме того, он спрашивал Залужного, не планирует ли он эвакуироваться в более безопасное место.

Заметьте "Запах войны висел в воздухе": Залужный открыл детали подготовки ВСУ к нападению россии

Залужный заявил, что не понимает Милли. Главнокомандующий ВСУ заявил, что для него война началась еще в 2014 году. Залужный добавил, что не бежал тогда, а также не собирается бежать теперь.

Я вас не понимаю. Для меня война началась в 2014 году. Я не убегал тогда и не собираюсь убегать сейчас,

– подчеркнул тогда Залужный американскому генералу.

Залужный рассказал, как видит победу

Главнокомандующий ВСУ заявил, что, по всей видимости, победа Украины не будет финалом. Залужный отметил, что "победа позволит перевести дыхание и подготовиться к следующей войне".

Кроме того, Залужный рассказал, как сорвался на командиров Вооруженных Сил за считанные недели до полномасштабного вторжения россии. Главнокомандующий ВСУ заявил, что кричал целый час. Залужный объяснил, что если учения не пройдут максимально эффективно, это будет стоить не только жизней, но и страны.

Он заметил, что запах войны ни с чем не спутаешь, и он уже висел в воздухе.

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