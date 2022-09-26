Про це Головнокомандувач розповів в інтерв'ю. Валерій Залужний запустив не лише підготовку війська, але й вивчав ворога.

Зверніть увагу Залужний переконаний, що перемога України у війні з росією "не буде фіналом"

Як Україна готувала до повномасштабної війни

Генерал Валерій Залужний зауважив, що запах війни до 24 лютого буквально відбувався у повітрі, тому доводилося готуватися. Українські воєначальники передислокували й замаскували військову техніку, вивели війська та озброєння з баз, переміщуючи їх країною. Це стосувалося літаків, танків, бронетехніки та зенітних батарей. Збереження останніх було критично важливим для України, оскільки це дозволяло вберегти контроль над небом.

Та всю цю підготовку Валерій Залужний тримав у секреті й для цього була проста причина – ефект несподіванки для окупантів.

Я боявся, що ми втратимо елемент несподіванки, — каже він. — Нам було необхідно, щоб противник думав, що всі ми дислоковані на своїх звичайних базах, куримо травку, дивимося телевізор і постимо у фейсбуці,

– наголосив Залужний.

Крім того, Головнокомандувач ЗСУ також вивчав стратегію ворога – зокрема добре знає так звану "доктрину герасимова" та загалом усе, що коли-небудь писав про ведення війни начальник російського генштабу валерій герасимов.

У розмові з американськими журналістами генерал дав зрозуміти, що чекав від російської армії більшого у війні проти України.

Як Україна та світ готувалися до вторгнення

У тому ж інтерв'ю генерал Валерій Залужний зауважив, що повномасштабна війна була лише питанням часу. Уперше про таку загрозу в ЗМІ почали говорити наприкінці жовтня 2021 року – тоді західна преса писала про стягування росією військ до українського кордону. Тоді ж говорили про плани росії напасти взимку та наступати з 3 сторін.

На тлі цього чимало іноземних лідерів проводили переговори з кремлівським диктатором путіним, а російське мзс висунуло ультиматум НАТО, в якому йшлося про не розширення Альянсу та те, що Україна також не має вступити у блок. Попри переговори та зустрічі, москва продовжувала нарощувати війська, хоч і заявляла за тижні до нападу про те, що навчання завершуються і частина військ повертається на місця дислокації.

Водночас низка посольств переїхали з Києва до Львова через загрозу вторгнення. З січня США та Велика Британія почали надавати оборонну допомогу Україні.

Світові ЗМІ намагалися визначити дату повномасштабного вторгнення і найпопулярнішою датою стало 16 лютого. Однак цього дня усе було, наскільки це можливо, спокійно.

З наступного дня загостилася ситуація на Донбасі – бойовики сотні разів на добу відкривали вогонь. Через кілька днів путін визнав квазіутворення на Донбасі, а 24 лютого, у найкращих гітлерівський традиціях, уранці росія почала вторгнення.

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