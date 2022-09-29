Залужный и Каволи поговорили об оперативной обстановке, дальнейших планах и потребностях в вооружении.

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По словам Главнокомандующего ВСУ, он поделился с генералом своим видением Генштаба ВСУ относительно реагирования на мобилизацию в россии.

Получил одобрительную оценку и заверения в дальнейшей поддержке,

– отметил Залужный.

Обратите внимание! Залужный и Каволи уже проводили в этом месяце телефонные переговоры. Так, 13 сентября Каволи высоко оценил действия ВСУ в разговоре с Главнокомандующим. Тот, в свою очередь, поблагодарил за поддержку США.

Залужный убежден, что победа Украины "не будет финалом"

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что Украина будет бороться против россии "до последней капли крови". Однако наша победа в войне с агрессором "не будет финалом". По мнению Залужного, это будет возможностью отдохнуть и готовиться к следующей войне.

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