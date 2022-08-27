Валерій Залужний розповів деталі розмови з Марком Міллі.

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Про що говорили

Генерал Міллі запевнив Залужного у непохитній допомозі президента США Джо Байдена, обох палат парламенту та американського народу загалом.

Натомість наш Головнокомандувач подякував Марку Міллі за підтримку та розповів про ситуацію на фронті. Також Залужний наголосив на тому, що росіяни говорять неправду щодо ситуації на Запорізькій АЕС, звинувачуючи ЗСУ у її обстрілах.

Подякував за черговий пакет допомоги від США та послідовну підтримку нашої боротьби за незалежність.

Поінформував про оперативну обстановку по всій лінії фронту. Зауважив, що противник поширює дезінформацію щодо ситуації на Запорізькій АЕС, звинувачуючи в її обстрілах українських військових,

– мовиться у повідомлення.

Скоро МАГАТЕ відвідає ЗАЕС

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергетики готові здійснити екстрений візит на Запорізьку атомну електростанцію наступного тижня. російські пропагандисти вже поширюють інформацію про нібито можливі "провокації" на Запорізькій АЕС під час візиту місії МАГАТЕ, традиційно звинувачуючи у цьому українських захисників.

Зауважимо, що МАГАТЕ вирушить з Києва, а потім увійде на окупованому росіянами територію в районі міста Енергодар.

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