Її назвав генерал армії США Бен Ходжес. Це станеться, якщо Захід постачатиме нам зброю в достатніх кількостях.

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Що треба для контрнаступу

Американський генерал зауважив, що російська армія вже перетнула пік своєї ударної міці. Фронт не рухається, але в України ще мало зброї, щоб перейти в контрнаступ. Ходжес визнав, що українці були неймовірно стійкими, винахідливими, новаторськими. Та нам потрібна більш далекобійна і точна артилерія

Артилерія і ракети, які можуть стріляти далі і продовжувати знищувати російську артилерію, логістику, завдавати ударів по російських аеродромах. Ось що потрібно. Ми надали дещо, але цього недостатньо для вирішального ефекту,

– сказав генерал.

За його словами, це є причиною того, що вже близько місяця не змінюється лінія фронту.

росія не здатна просуватися далі

Ходжес сказав, що росіяни досягли кульмінації, вони більше нічого не можуть зробити. Вони не здатні навіть захистити свої тили. В той же момент нам потрібна спроможність перемогти.

"Тривалість війни буде залежати від того, чи зробимо ми все, що обіцяли, чи поставимо все озброєння, яке обіцяли. Я вважаю, що до кінця цього року ми можемо відкинути їх до лінії 23 лютого", – сказав генерал Ходжес.

Зброя для України

Міністерство оборони США уклало контракт із компанією Raytheon на закупівлю зенітних ракетних комплексів NASAMS для України. Сума угоди становить понад 180 мільйонів доларів. Ця допомога від США далеко не перша. Натомість скоро має запрацювати ленд-ліз.

А радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розповідав, що війна між росією та Україною все ж закінчиться за столом переговорів. Але це може статися лише після того, як наш ворог зазнає значних тактичних втрат на фронті.

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