Таку думку озвучив 26 серпня радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він акцентував, що кремль прагне відродження СРСР і це є чи не найбільшою проблемою.

До речі мєдвєдєв придумав нові ультиматуми: відмови України від НАТО йому вже недостатньо

Коли росія погодиться на мир

Радник зазначив, що як на початку повномасштабної війни, так і зараз у перемовному процесі нічого особливо не змінилося. росія продовжує говорити мовою ультиматумів, а також висуває неприйнятні вимоги.

"План путіна простий. Він хоче відновити Радянський Союз у тій чи іншій формі. Україна тут – його головний ворог", – пояснив Подоляк. Він вважає, що незалежність нашої держави передусім суперечить світогляду представників росії. Адже вони хочуть бачити нас лише в ролі своєї колонії. Тому потрібно досягнути кількох цілей.

На думку радника глави ОП, війна між росією та Україною все ж закінчиться за столом переговорів. Але це може статися лише після того, як наш ворог зазнає значних тактичних втрат на фронті.

Коли Україна дійде до меж, визначених у 1991 році, тоді росія буде готова сісти за стіл переговорів і підписати мирний договір. Це єдиний шанс гарантувати ліберальні цінності та свободу Європи,

– переконаний Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк зауважив, що заклики до мирних переговорів, які інколи лунають із деяких європейських столиць, ґрунтуються на припущеннях, що виявилися хибними ще у 2008-му та у 2014 році.

Водночас – путін постійно несе маячню та "хоче" перемовин: дивіться відео