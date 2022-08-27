Такое мнение озвучил 26 августа советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он акцентировал, что кремль стремится к возрождению СССР и это является едва ли не самой большой проблемой.

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Когда россия согласится на мир

Советник отметил, что как в начале полномасштабной войны, так и сейчас в переговорном процессе ничего особенно не изменилось. россия продолжает говорить на языке ультиматумов, а также выдвигает неприемлемые требования.

"План путина прост. Он хочет восстановить Советский Союз в той или иной форме. Украина здесь – его главный враг", – объяснил Подоляк. Он считает, что независимость нашего государства, прежде всего, противоречит мировоззрению представителей россии. Они ведь хотят видеть нас только в роли своей колонии.

По мнению советника главы ОП, война между россией и Украиной все же закончится за столом переговоров. Но это может произойти только после того, как наш враг несет значительные тактические потери на фронте.

Когда Украина дойдет до границ, определенных в 1991 году, россия будет готова сесть за стол переговоров и подписать мирный договор. Это единственный шанс гарантировать либеральные ценности и свободу Европы.

– убежден Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк отметил, что призывы к мирным переговорам, иногда звучащим из некоторых европейских столиц, основываются на предположениях, которые оказались ошибочными еще в 2008-м и в 2014 году.

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