Про це повідомили у Пентагоні. Зауважте, що нещодавно президент США Джозеф Байден оголосив новий пакет допомоги для України.

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США замовили NASAMS для України

У Міноборони США повідомили, що компанія Raytheon Co. отримала контракт із фіксованою ціною на суму понад 182,29 мільйона доларів. Ці гроші передбачені на закупівлю національних передових ракетних систем "земля-повітря", тобто NASAMS.

Роботи виконуватимуть в Тьюксбері, штат Массачусетс. Виконати умови контракту повинні до 23 серпня 2024 року.

Гроші виділили з фонду Ініціативи сприяння безпеці в Україні на 2022 рік. Виконавцем контракту є Контрактне командування армії США.

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Коротко про допомогу США для України

Білий дім зробив Україні приємний подарунок на День Незалежності. Сполучені Штати оголосили про ще майже 3 мільярди доларів допомоги, що стало найбільшим на сьогодні траншем допомоги у сфері безпеки.

Новий пакет містить зброю та обладнання, які нададуть у межах Ініціативи сприяння безпеці Україні.

Міністр оборони США з політичних питань Колін Каль розповів, що нову зброю США планують почати постачати в найближчі кілька місяців. Окрім того, у пакет входить навчання українських військових та обслуговування й підтримка озброєння.

Також повідомляли, що США готують надати Україні зенітно-ракетні комплекси NASAMS – системи, які охороняють Білий дім. Їх Збройні Сили можуть отримати упродовж наступних 2 – 3 місяців.

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