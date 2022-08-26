В окупантів триває сезон серпневої бавовни. Секретар РНБО Данілов в ефірі телемарафону пояснив, що Україна має зброю, яка потрібна, аби боротися з окупантами, повідомляє 24 канал.

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Це не тільки наші подарунки. Це подарунки ще й від наших партнерів. З урахуванням отримання точної зброї, яка в нас на сьогодні є, ми можемо кожного дня дарувати подарунки агресору, який вдерся на нашу землю. І таких подарунків ще буде,

– заявив Данілов.

Секретар РНБО додав, що продовження обов'язково буде. І "бавовна" навідає набагато більше об'єктів.

"Бавовна" у Мелітополі

"Бавовна" увечері 26 серпня навідала російських окупантів поблизу Мелітополя. Новину повідомив Іван Федоров – мер міста. Він заявив, що гучно було на ворожих складах на території Новобогданівської ОТГ Мелітопольського району.

Місцеві жителі чули, як пролунало декілька вибухів, а згодом зауважили дим. Федоров зауважив, що "чекаємо підтвердження ліквідації ще однієї бази окупантів".

Також "сумні новини" чекають і місцевих колаборантів. "Сюрпризи" для них вже готують.

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