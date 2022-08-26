Сезон "бавовни" для окупантів триває. Іван Федоров – мер Мелітополя – розповів, що вибухи пролунали на ворожих складах на території Новобогданівської ОТГ.
Зауважте Відповідь окупантам за тривожне 24 серпня: у Новій Каховці – чергова "бавовна"
Чергова "бавовна" на ворожих складах на території Новобогданівської ОТГ Мелітопольського району. Мешканці громади чули декілька вибухів, наразі спостерігається задимлення. Чекаємо підтвердження ліквідації ще однієї бази рашистів,
– заявив Федоров.
Втрати ворога
Українські герої завдають російським окупантам колосальних втрат. Станом на 26 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про 46 250 ліквідованих загарбників.
Також вдалося знищити:
- танків – 1 936 (+7) одиниць;
- бойових броньованих машин – 4 251 (+6) одиниць;
- артилерійських систем – 1 040 (+3) одиниць;
- реактивних систем залпового вогню – 272 одиниці;
- засобів ППО – 148 одиниць;
- літаків – 234 одиниці;
- гелікоптерів – 202 одиниці
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 834 (+6) одиниць;
- крилатих ракет – 196 одиниць.
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