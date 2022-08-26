Сезон "бавовни" для окупантів триває. Іван Федоров – мер Мелітополя – розповів, що вибухи пролунали на ворожих складах на території Новобогданівської ОТГ.

Зауважте Відповідь окупантам за тривожне 24 серпня: у Новій Каховці – чергова "бавовна"

Чергова "бавовна" на ворожих складах на території Новобогданівської ОТГ Мелітопольського району. Мешканці громади чули декілька вибухів, наразі спостерігається задимлення. Чекаємо підтвердження ліквідації ще однієї бази рашистів,

– заявив Федоров.

Зауважте! Федоров зауважив, що колаборантів на окупованих територіях чекають "сумні новини". Партизани вже готуються до цього.

Втрати ворога

Українські герої завдають російським окупантам колосальних втрат. Станом на 26 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про 46 250 ліквідованих загарбників.

Також вдалося знищити:

танків – 1 936 (+7) одиниць;

бойових броньованих машин – 4 251 (+6) одиниць;

артилерійських систем – 1 040 (+3) одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 272 одиниці;

засобів ППО – 148 одиниць;

літаків – 234 одиниці;

гелікоптерів – 202 одиниці

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 834 (+6) одиниць;

крилатих ракет – 196 одиниць.

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