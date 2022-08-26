Відповідну інформацію повідомив Олексій Арестович ввечері 25 серпня. За даними позаштатного радника Офісу Президента у пакеті допомоги є так звані "сюрпризи".
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Арестович звернув увагу на "сюрприз" в пакеті допомоги від США
У вчорашньому пакеті від Байдена, якщо добре розгледіти, написано "три позиції, які не розкриваються". І ми їх не розкриємо. Саме в цьому буде море сюрпризів,
– сказав Арестович.
Також він пояснив, що після зустрічі "Рамштайн 4" союзники не говорять, яку зброю дають Україні. Зокрема, тому, що росіянам не варто знати, що є в ЗСУ.
Олексій Арестович додав, що у новому пакеті допомоги є контрбатарейні радари. Адже йде контрбатарейна боротьба і якщо ми в ній перемагаємо, то далі вже "всі питання закриті".
"І одночасно йде ( у пакеті допомоги – 24 канал) 245 тисяч снарядів. Враховуючи, що західний відповідає шістьом радянським, рахуй, мільйон "підкинули". А куди це все? На оборону?", – пояснив Арестович.
Також радник Андрія Єрмака пригадав, що ближче до осені Україні нададуть системи протиповітряної оборони.
Коротко про допомогу від США
- 25 серпня Сполучені Штати Америки заявили, що нададуть Україні допомогу на 3 мільярди доларів. У США заявили, що приблизно 2,98 мільярда доларів зброї та обладнання передадуть через Ініціативу сприяння безпеці Україні.
- Згодом у Пентагоні заявили, що у пакет увійдуть 6 додаткових зенітних ракетних систем (NASAMS) з додатковими боєприпасами для NASAMS, боєкомплект калібру 155 міліметрів артилерії до 245 000 пострілів, боєкомплект калібру 120 міліметрів мінометів до 65 000 пострілів, безпілотні авіаційні системи (БАС) Puma, системи боротьби з безпілотними повітряними суднами VAMPIRE та інша зброя.
- Щодо термінів, то міністр оборони США з політичних питань Колін Каль розповів, що поставки почнуться в найближчі кілька місяців і продовжаться в найближчі роки.
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