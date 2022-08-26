Відповідну інформацію повідомив Олексій Арестович ввечері 25 серпня. За даними позаштатного радника Офісу Президента у пакеті допомоги є так звані "сюрпризи".

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Арестович звернув увагу на "сюрприз" в пакеті допомоги від США

У вчорашньому пакеті від Байдена, якщо добре розгледіти, написано "три позиції, які не розкриваються". І ми їх не розкриємо. Саме в цьому буде море сюрпризів,

– сказав Арестович.

Також він пояснив, що після зустрічі "Рамштайн 4" союзники не говорять, яку зброю дають Україні. Зокрема, тому, що росіянам не варто знати, що є в ЗСУ.

Олексій Арестович додав, що у новому пакеті допомоги є контрбатарейні радари. Адже йде контрбатарейна боротьба і якщо ми в ній перемагаємо, то далі вже "всі питання закриті".

"І одночасно йде ( у пакеті допомоги – 24 канал) 245 тисяч снарядів. Враховуючи, що західний відповідає шістьом радянським, рахуй, мільйон "підкинули". А куди це все? На оборону?", – пояснив Арестович.

Також радник Андрія Єрмака пригадав, що ближче до осені Україні нададуть системи протиповітряної оборони.

Коротко про допомогу від США

25 серпня Сполучені Штати Америки заявили, що нададуть Україні допомогу на 3 мільярди доларів. У США заявили, що приблизно 2,98 мільярда доларів зброї та обладнання передадуть через Ініціативу сприяння безпеці Україні.

Згодом у Пентагоні заявили, що у пакет увійдуть 6 додаткових зенітних ракетних систем (NASAMS) з додатковими боєприпасами для NASAMS, боєкомплект калібру 155 міліметрів артилерії до 245 000 пострілів, боєкомплект калібру 120 міліметрів мінометів до 65 000 пострілів, безпілотні авіаційні системи (БАС) Puma, системи боротьби з безпілотними повітряними суднами VAMPIRE та інша зброя.

Щодо термінів, то міністр оборони США з політичних питань Колін Каль розповів, що поставки почнуться в найближчі кілька місяців і продовжаться в найближчі роки.

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