Соответствующую информацию сообщил Алексей Арестович вечером 25 августа. По данным внештатного советника Офиса Президента, в пакете помощи есть так называемые "сюрпризы".

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Арестович обратил внимание на сюрприз в пакете помощи от США

Во вчерашнем пакете от Байдена, если хорошо рассмотреть, написано "три позиции, которые не раскрываются". И мы их не раскроем. Именно в этом будет море сюрпризов,

– сказал Арестович.

Также он объяснил, что после встречи "Рамштайна 4" союзники не говорят, какое оружие дают Украине. В частности, потому, что россиянам не следует знать, что есть в ВСУ.

Алексей Арестович добавил, что в новом пакете помощи есть контрбатарейные радары типа AN/TPQ-36. Ведь идет контрбатарейная борьба, и если мы в ней побеждаем, то дальше уже "все вопросы закрыты".

"И одновременно идет (в пакете помощи – 24 канал) 245 тысяч снарядов. Учитывая, что западный соответствует шести советским, считай, миллион "подбросили". А куда это все? На оборону?", – пояснил Арестович.

Также советник Андрея Ермака напомнил, что ближе к осени Украине предоставят системы противовоздушной обороны.

Кратко о помощи от США

25 августа Соединенные Штаты Америки заявили, что окажут Украине помощь на 3 миллиарда долларов. В США заявили, что около 2,98 миллиарда долларов оружия и оборудования передадут через Инициативу содействия безопасности Украине.

Впоследствии в Пентагоне заявили, что в пакет войдут 6 дополнительных зенитных ракетных систем (NASAMS) с дополнительными боеприпасами для NASAMS, боекомплект калибра 155 миллиметров артиллерии до 245 000 выстрелов, боекомплект калибра 120 миллиметров, системы борьбы с беспилотными воздушными судами VAMPIRE и другое оружие.

Что касается сроков, то министр обороны США по политическим вопросам Колин Каль рассказал, что поставки начнутся в ближайшие несколько месяцев и продлятся в ближайшие годы.

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