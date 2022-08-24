Так, США надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 3 мільярдів доларів. Міністр оборони США з політичних питань Колін Каль розповів, коли вона надійде.

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Коли в Україну надійде нова зброя від США

Зброю, яка увійшла в новий пакет військової допомоги, США планують почати постачати до України в найближчі кілька місяців.

Поставки почнуться в найближчі кілька місяців і продовжаться в найближчі роки,

– заявив Каль.

Частина озброєння не призначена для нинішньої війни

Колін Каль заявив, що частина озброєння з нового пакету військової допомоги не призначена для застосування в реаліях теперішньої війни, але вона може "сформувати кістяк потужних українських сил майбутнього".

Що увійде у новий пакет допомоги від США

6 додаткових удосконалених національних зенітних ракетних систем (NASAMS) з додатковими боєприпасами для них;

Боєкомплект 155-мм артилерії до 245 000 пострілів;

Боєкомплект 120 мм мінометів до 65 000 пострілів;

До 24 протиартилерійських радіолокаційних станцій;

Безпілотні авіаційні системи Puma та допоміжне обладнання для них Scan Eagle;

Системи боротьби з безпілотними повітряними суднами VAMPIRE;

Ракетні системи із лазерним наведенням;

Крім цього, у пакет входить навчання українських військових. Також туди включене обслуговування та підтримка озброєння.

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