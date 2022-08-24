Так, США надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 3 мільярдів доларів. Міністр оборони США з політичних питань Колін Каль розповів, коли вона надійде.
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Коли в Україну надійде нова зброя від США
Зброю, яка увійшла в новий пакет військової допомоги, США планують почати постачати до України в найближчі кілька місяців.
Поставки почнуться в найближчі кілька місяців і продовжаться в найближчі роки,
– заявив Каль.
Частина озброєння не призначена для нинішньої війни
Колін Каль заявив, що частина озброєння з нового пакету військової допомоги не призначена для застосування в реаліях теперішньої війни, але вона може "сформувати кістяк потужних українських сил майбутнього".
Що увійде у новий пакет допомоги від США
- 6 додаткових удосконалених національних зенітних ракетних систем (NASAMS) з додатковими боєприпасами для них;
- Боєкомплект 155-мм артилерії до 245 000 пострілів;
- Боєкомплект 120 мм мінометів до 65 000 пострілів;
- До 24 протиартилерійських радіолокаційних станцій;
- Безпілотні авіаційні системи Puma та допоміжне обладнання для них Scan Eagle;
- Системи боротьби з безпілотними повітряними суднами VAMPIRE;
- Ракетні системи із лазерним наведенням;
Крім цього, у пакет входить навчання українських військових. Також туди включене обслуговування та підтримка озброєння.
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