Так, США предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму 3 миллиарда долларов. Министр обороны США по политическим вопросам Колин Каль рассказал, когда она поступит.

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Когда в Украину поступит новое оружие от США

Оружие, вошедшее в новый пакет военной помощи, США планируют начать поставлять в Украину в ближайшие несколько месяцев.

Поставки начнутся в ближайшие несколько месяцев и продлятся в ближайшие годы,

– заявил Каль.

Часть вооружения не предназначена для нынешней войны

Колин Каль заявил, что часть вооружения из нового пакета военной помощи не предназначена для применения в реалиях нынешней войны, но она может "сформировать скилет мощных украинских сил будущего".

Что войдет в новый пакет помощи от США

6 дополнительных усовершенствованных национальных зенитных ракетных систем (NASAMS) с дополнительными боеприпасами для них;

Боекомплект 155-мм артиллерии до 245 000 выстрелов;

Боекомплект 120 мм минометов до 65 000 выстрелов;

До 24 противоартиллерийских радиолокационных станций;

Беспилотные авиационные системы Puma и вспомогательное оборудование для них Scan Eagle;

Системы борьбы с беспилотными воздушными судами VAMPIRE;

Ракетные системы с лазерной наводкой.

Кроме этого, в пакет входит обучение украинских военных. Также туда включено обслуживание и поддержка вооружения.

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