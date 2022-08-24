Так, США предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму 3 миллиарда долларов. Министр обороны США по политическим вопросам Колин Каль рассказал, когда она поступит.
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Когда в Украину поступит новое оружие от США
Оружие, вошедшее в новый пакет военной помощи, США планируют начать поставлять в Украину в ближайшие несколько месяцев.
Поставки начнутся в ближайшие несколько месяцев и продлятся в ближайшие годы,
– заявил Каль.
Часть вооружения не предназначена для нынешней войны
Колин Каль заявил, что часть вооружения из нового пакета военной помощи не предназначена для применения в реалиях нынешней войны, но она может "сформировать скилет мощных украинских сил будущего".
Что войдет в новый пакет помощи от США
- 6 дополнительных усовершенствованных национальных зенитных ракетных систем (NASAMS) с дополнительными боеприпасами для них;
- Боекомплект 155-мм артиллерии до 245 000 выстрелов;
- Боекомплект 120 мм минометов до 65 000 выстрелов;
- До 24 противоартиллерийских радиолокационных станций;
- Беспилотные авиационные системы Puma и вспомогательное оборудование для них Scan Eagle;
- Системы борьбы с беспилотными воздушными судами VAMPIRE;
- Ракетные системы с лазерной наводкой.
Кроме этого, в пакет входит обучение украинских военных. Также туда включено обслуживание и поддержка вооружения.
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