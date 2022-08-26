Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, про це можна було лише мріяти.

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Це гарний "коридор" до Альянсу

Світан пояснив, якщо Пентагон вводить структуру щодо забезпечення, управління та зв'язку з нашими Збройними Силами, то практично українська армія стає структурним підрозділом Північноатлантичного альянсу.

Це свідчить про те, що й Пентагон, й загалом більшість країн НАТО готуються до того, щоб прийняти Україну до Альянсу,

– зауважив військовий експерт.

У такий спосіб Пентагон може спочатку перевести Збройні Сили України на стандарти НАТО. На думку Світана, такий перехід краще, ніж через політичне прийняття, а вже потім доведення до стандартів. Це дуже гарний "коридор", який швидко приведе нашу країну до Альянсу.

Після деокупації України й виходу на кордони 1991 року це дозволить нам швидко "прикритися парасолькою" НАТО та можливо навіть припинити війну. росіяни не будуть воювати з НАТО,

– зазначив Світан.

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