Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. За його словами, про це можна було лише мріяти.
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Це гарний "коридор" до Альянсу
Світан пояснив, якщо Пентагон вводить структуру щодо забезпечення, управління та зв'язку з нашими Збройними Силами, то практично українська армія стає структурним підрозділом Північноатлантичного альянсу.
Це свідчить про те, що й Пентагон, й загалом більшість країн НАТО готуються до того, щоб прийняти Україну до Альянсу,
– зауважив військовий експерт.
У такий спосіб Пентагон може спочатку перевести Збройні Сили України на стандарти НАТО. На думку Світана, такий перехід краще, ніж через політичне прийняття, а вже потім доведення до стандартів. Це дуже гарний "коридор", який швидко приведе нашу країну до Альянсу.
Після деокупації України й виходу на кордони 1991 року це дозволить нам швидко "прикритися парасолькою" НАТО та можливо навіть припинити війну. росіяни не будуть воювати з НАТО,
– зазначив Світан.
Світан прокоментував ймовірну місію Пентагону з підтримки України: дивіться відео
Що ще відомо про допомогу США Україні
- Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом США Джо Байденом. Лідери країн обговорили наступні кроки України для перемоги над російськими загарбниками та притягнення країни-агресорки до відповідальності.
- Білий дім зробив приємний подарунок на День Незалежності України. Штати оголосили про майже 3 мільярди доларів допомоги нашій країні. Це найбільший на сьогодні транш допомоги у сфері безпеки. Пакет містить зброю та обладнання, які будуть надані через Ініціативу сприяння безпеці Україні.
- Міністр оборони США з політичних питань Колін Каль розповів, що зброю, яка увійшла в новий пакет військової допомоги, США планують почати постачати до України в найближчі кілька місяців. Крім того, у пакет входить навчання українських військових та обслуговування й підтримка озброєння.
- США готують до надання Україні зенітно-ракетні комплекси NASAMS – це системи, які охороняють Білий дім. Їх Збройні Сили можуть отримати упродовж наступних 2 – 3 місяців.