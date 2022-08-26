Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, об этом можно было только мечтать.
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Это хороший "коридор" в Альянс.
Свитан объяснил, если Пентагон вводит структуру обеспечения, управления и связи с нашими Вооруженными Силами, то практически украинская армия становится структурным подразделением Североатлантического альянса.
Это свидетельствует о том, что и Пентагон, и большинство стран НАТО готовятся к тому, чтобы принять Украину в Альянс,
– заметил военный эксперт.
Таким образом, Пентагон может сначала перевести Вооруженные Силы Украины на стандарты НАТО. По мнению Свитана, такой переход лучше, чем через политическое принятие, а уже потом доведение до стандартов. Это очень хороший коридор, который быстро приведет нашу страну в Альянс.
После деоккупации Украины и выхода на границы 1991 года это позволит нам быстро "прикрыться зонтиком" НАТО и даже прекратить войну. россияне не будут воевать с НАТО,
– отметил Свитан.
Свитан прокомментировал вероятную миссию Пентагона по поддержке Украины: смотрите видео
Что еще известно о помощи США Украине
- Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Лидеры стран обсудили следующие шаги Украины для победы над российскими захватчиками и привлечения страны-агрессора к ответственности.
- Белый дом сделал приятный подарок в День Независимости Украины. Штаты объявили о почти 3 миллиардах долларов помощи нашей стране. Это самый большой на сегодняшний день транш помощи в сфере безопасности. Пакет содержит оружие и оборудование, которое будет предоставлено через Инициативу содействия безопасности Украине.
- Министр обороны США по политическим вопросам Колин Каль рассказал, что вошедшее в новый пакет военной помощи оружие США планируют начать поставлять в Украину в ближайшие несколько месяцев. Кроме того, в пакет входит обучение украинских военных и обслуживание и поддержка вооружения.
- США готовят к предоставлению Украине зенитно-ракетные комплексы NASAMS – это системы, которые охраняют Белый дом. Их Вооруженные Силы могут получить в течение следующих 2-3 месяцев.