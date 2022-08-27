Его назвал генерал армии США Бен Ходжес. Это произойдет, если Запад будет поставлять нам оружие в достаточном количестве.

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Что нужно для контрнаступления

Американский генерал заметил, что русская армия уже пересекла пик своей ударной мощи. Фронт не двигается, но у Украины еще мало оружия, чтобы перейти в контрнаступление. Ходжес признал, что украинцы были невероятно стойкими, изобретательными, новаторскими. И нам нужна более дальнобойная и точная артиллерия

Артиллерия и ракеты, которые могут стрелять дальше и продолжать уничтожать русскую артиллерию, логистику, наносить удары по российским аэродромам. Вот что нужно. Мы оказали кое-что, но этого недостаточно для решающего эффекта,

– сказал генерал.

По его словам, это является причиной того, что уже около месяца не меняется линия фронта.

россия не способна продвигаться дальше

Ходжес сказал, что россияне достигли кульминации, они больше ничего не могут поделать. Они не способны даже оградить свои тылы. В то же время нам нужна способность победить.

"Продолжительность войны будет зависеть от того, сделаем ли мы все, что обещали, или поставим все обещанные вооружения. Я считаю, что до конца этого года мы можем отбросить их к линии 23 февраля", – сказал генерал Ходжес.

Оружие для Украины

Министерство обороны США заключило контракт с компанией Raytheon на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины. Сумма сделки составляет более 180 миллионов долларов. Эта помощь от США далеко не первая. Вскоре должен заработать ленд-лиз.

А советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказывал, что война между россией и Украиной все же закончится за столом переговоров. Но это может произойти только после того, как наш враг несет значительные тактические потери на фронте.

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