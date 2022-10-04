За словами білоруського президента, він не приховує участі у війні проти України. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

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Білорусь "бере участь" у війні проти України

Що стосується нашої участі у "спеціальній воєнній операції" в Україні, то ми беремо участь там. Ми цього не приховуємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх військових. Ми не порушуємо своїх зобов'язань,

– заявив Лукашенко.

Він наголосив, що участь Білорусі у війні в тому, щоб "не допустити поширення цього конфлікту на територію Білорусі". Також Лукашенко нібито не хоче допустити удару по своїй країні під прикриттям "спеціальної воєнної операції" з боку Польщі, Литви та Латвії.

"Як я говорив, у спину росіянам стріляти ніхто не буде з території Білорусі. Ось наша участь", – підкреслив білоруський президент.

Цікаво, що Лукашенко не згадав ракетні удари по Україні з території Білорусі. Також він не сказав про те, що у перші дні війни їхня країна була плацдармом росіян для наступу.

Лукашенко провів нараду з воєнної безпеки

4 жовтня Лукашенко провів нараду з питань військової безпеки. Він впевнений, що у Білорусі нема потреби оголошувати мобілізацію.

Нараду провели, щоб "проаналізувати воєнно-політичну обстановку і напрацювати заходи реагування".

"Як і домовлялися раніше, у плановому порядку ми сьогодні зібрали керівників силових відомств для того, щоб спільно проаналізувати воєнно-політичну обстановку, яка динамічно розвивається, і, звісно ж, напрацювати заходи реагування на ситуацію, що складається", – сказав білоруський президент.

Лукашенко наголосив, що у нараді "ніякої надзвичайщини немає", тому й "приводу для різного роду пересудів і фейків бути не повинно".

На нараді були присутні прем'єр-міністр, глава адміністрації президента, керівництво військового, силового та правоохоронного блоку, а також командувачі військ.

Лукашенко заговорив про "мобілізацію"

Президент Білорусі закликав "мобілізувати всіх" на збір врожаю, наголосивши, що мовиться, зокрема, про школярів. Так, Лукашенко хоче "мобілізувати студентів, робітників, державних службовців та інших людей", щоб прибрати врожай.

До речі, раніше Лукашенко приїхав до Росії й заговорив про справжню мобілізацію та тих, хто втік з країни-агресорки

"У Росії 25 мільйонів мобілізаційний ресурс. Добре, нехай втекли 30 тисяч, ну, 50 тисяч. А якби вони тут залишилися, вони що, нашими людьми були б? Нехай біжать. Я не знаю, як ви до цього ставитеся, а я особливо не хвилювався, коли у 2020 році кілька тисяч виїхали", – сказав білоруський президент.

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