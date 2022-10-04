Мобільні військкомати з'явились у Псковській області на кордонах з Латвією та Естонією. Про це пишуть російські ЗМІ.

До речі Лукашенко заявив, що Білорусь "бере участь" у війні проти України, але "нікого не вбиває"

На кордонах у Псковській області ловлять призовників

Місцевий губернатор Міхаїл Вєдєрніков заявив, що чоловіки призовного віку намагаються виїхати з Псковської області. Наплив людей дуже великий, однак пропускати їх не поспішають. Аби перевірити всіх, на кордоні розгорнули мобільні пункти призовників.

Цікаво! Вєдєрніков підтвердив те, що сусідні держави не дуже чекають росіян.

Кремлівський прихвостень також заявив, що з Псковської області нібито намагаються виїхати й українці. Та додав, що ситуацію тримають на контролі. Втім, тим, хто намагається виїхати за межі Росії, краще вибирати найменш завантажені маршрути, порекомендував ворожий чиновник.

Росіяни намагаються сховатися від "могилізації": що відомо

Після оголошення часткової мобілізації громадяни країни-агресора намагаються чимдуж виїхати закордон. Чоловіки бояться, що їх відправлять вмирати на війну проти України.

Черги ухилянтів на кордоні з Грузією було видно з космосу. Відповідні знімки з супутника оприлюднили в соцмережах. Після цього на кордоні почали розгортати мобільний військкомат.

До речі, дезертирів грузини зустрічали з плакатами "Russian deserters, you are not welcome". Грузини стояли з прапором України й запитували ворожих громадян, навіщо ті втікають від війни, якщо самі здебільшого її підтримували.

Не змогли ухилянти і вилетіти за межі країни. В аеропорти передали списки призовників.

Які країни не впускають росіян

Наприкінці серпня Євросоюз повністю зупинив угоду щодо спрощеного візового режиму з Росією.

Від початку осені туристичні візи росіянам не оформлюють Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди. У частину держав не впускають і з будь-якими шенгенами.

Латвія потролила росіян. Міністр закордонних справ заявив, що ухилянтів до країни не впускатимуть.

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