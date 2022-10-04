Мобільні військкомати з'явились у Псковській області на кордонах з Латвією та Естонією. Про це пишуть російські ЗМІ.
До речі Лукашенко заявив, що Білорусь "бере участь" у війні проти України, але "нікого не вбиває"
На кордонах у Псковській області ловлять призовників
Місцевий губернатор Міхаїл Вєдєрніков заявив, що чоловіки призовного віку намагаються виїхати з Псковської області. Наплив людей дуже великий, однак пропускати їх не поспішають. Аби перевірити всіх, на кордоні розгорнули мобільні пункти призовників.
Кремлівський прихвостень також заявив, що з Псковської області нібито намагаються виїхати й українці. Та додав, що ситуацію тримають на контролі. Втім, тим, хто намагається виїхати за межі Росії, краще вибирати найменш завантажені маршрути, порекомендував ворожий чиновник.
Росіяни намагаються сховатися від "могилізації": що відомо
- Після оголошення часткової мобілізації громадяни країни-агресора намагаються чимдуж виїхати закордон. Чоловіки бояться, що їх відправлять вмирати на війну проти України.
- Черги ухилянтів на кордоні з Грузією було видно з космосу. Відповідні знімки з супутника оприлюднили в соцмережах. Після цього на кордоні почали розгортати мобільний військкомат.
- До речі, дезертирів грузини зустрічали з плакатами "Russian deserters, you are not welcome". Грузини стояли з прапором України й запитували ворожих громадян, навіщо ті втікають від війни, якщо самі здебільшого її підтримували.
- Не змогли ухилянти і вилетіти за межі країни. В аеропорти передали списки призовників.
Які країни не впускають росіян
Наприкінці серпня Євросоюз повністю зупинив угоду щодо спрощеного візового режиму з Росією.
Від початку осені туристичні візи росіянам не оформлюють Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди. У частину держав не впускають і з будь-якими шенгенами.
Латвія потролила росіян. Міністр закордонних справ заявив, що ухилянтів до країни не впускатимуть.
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