У відомстві наголосили, що мета брехливих висловлювань Кремля – налякати українців і змусити світ піти на поступки. Однак таке залякування не матиме тих результатів, на які очікує Росія.

Важливо Що має бути у тривожному рюкзаку дитини на випадок ядерного вибуху

Українці мусять мати план дій на випадок будь-яких надзвичайних ситуацій: застосування ядерної зброї, "брудної бомби" чи в разі аварії на АЕС,

– наголосили у ЦСК.

Що робити, якщо ядерний вибух застав вас на вулиці

Якщо помітите спалах у небі, або його відбиття на поверхні, не дивіться у ту сторону.

Лягайте на землю. Якщо за секунду зможете знайти заглиблення або виступ, то прямуйте туди.

Ляжте ногами у сторону вибуху, руки підкладіть під себе, обличчя – донизу.

Прикрийте рот і ніс, а в вуха запхайте навушники.

Коли минула вибухова хвиля – одразу біжіть в укриття. Бажано рухатися проти вітру, або перпендикулярно.

Перед тим, як заходити в укриття, зніміть з себе верхній одяг і покладіть його в поліетиленовий пакет. Найкращий варіант – повністю переодягтися. Переконайтеся, що у ваше приміщення не потрапляє повітря ззовні. Не торкайтеся інших людей в укритті.

Важливо! Для змивання радіоактивного забруднення зі шкіри та поверхонь можна використовувати водопровідну воду, якщо не було офіційних повідомлень про заборону її використання.

Коли будете приймати душ, уникайте сильного тертя шкіри. Якщо нема доступу до води – скористайтеся вологою серветкою.

Перебувайте в укритті 24 години й знайдіть засіб для отримання інформації від влади. Водночас, якщо члени вашої сім'ї на момент вибухи були в іншому укритті, вони повинні там і залишитися.



Як правильно ховатися від радіації

Якщо вибух застав вас в автомобілі

Зупиніть автівку на безпечній частині дороги.

Закрийте всі вікна, двері й потік повітря ззовні.

Накрийте голову руками, а лікті опустіть на коліна.

Після вибухової хвилі прямуйте в укриття, яке розташоване одразу біля вас. Підійде підвал або великі бетонні конструкції без вікон.

Що робити, якщо дитина у садочку

У жодному разі не можна йти по дитину в садок чи школу, навіть, якщо вони розташовані біля вашого дому. Ви наражатимете на небезпеку не лише себе, а й персонал, тому дитина повинна залишитись в укритті з вихователями чи вчителями.

Додамо, що ви повинні скласти тривожний рюкзак для своєї дитини, коли відправляєте її у садочок. Туди слід покласти:

пляшку чистої води;

поживні батончики чи снеки в герметичних обгортках;

нотатку, у якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків та найближчих родичів;

телефон (за можливості), зарядний пристрій і павербанк;

індивідуальний набір необхідних ліків, респіратори;

комплект змінної білизни та одягу.

Зверніть увагу! Детальніше з інформацією про те, як надавати допомогу постраждалим від радіації, що робити у разі аварії на ЗАЕС та іншу важливу інформацію – читайте тут.

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