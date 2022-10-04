У відомстві наголосили, що мета брехливих висловлювань Кремля – налякати українців і змусити світ піти на поступки. Однак таке залякування не матиме тих результатів, на які очікує Росія.

Важливо Що має бути у тривожному рюкзаку дитини на випадок ядерного вибуху

Українці мусять мати план дій на випадок будь-яких надзвичайних ситуацій: застосування ядерної зброї, "брудної бомби" чи в разі аварії на АЕС,
– наголосили у ЦСК.

Що робити, якщо ядерний вибух застав вас на вулиці

  • Якщо помітите спалах у небі, або його відбиття на поверхні, не дивіться у ту сторону.
  • Лягайте на землю. Якщо за секунду зможете знайти заглиблення або виступ, то прямуйте туди.
  • Ляжте ногами у сторону вибуху, руки підкладіть під себе, обличчя – донизу.
  • Прикрийте рот і ніс, а в вуха запхайте навушники.
  • Коли минула вибухова хвиля – одразу біжіть в укриття. Бажано рухатися проти вітру, або перпендикулярно.

Перед тим, як заходити в укриття, зніміть з себе верхній одяг і покладіть його в поліетиленовий пакет. Найкращий варіант – повністю переодягтися. Переконайтеся, що у ваше приміщення не потрапляє повітря ззовні. Не торкайтеся інших людей в укритті.

Коли будете приймати душ, уникайте сильного тертя шкіри. Якщо нема доступу до води – скористайтеся вологою серветкою.

Перебувайте в укритті 24 години й знайдіть засіб для отримання інформації від влади. Водночас, якщо члени вашої сім'ї на момент вибухи були в іншому укритті, вони повинні там і залишитися.


Як правильно ховатися від радіації

Якщо вибух застав вас в автомобілі

  • Зупиніть автівку на безпечній частині дороги.
  • Закрийте всі вікна, двері й потік повітря ззовні.
  • Накрийте голову руками, а лікті опустіть на коліна.
  • Після вибухової хвилі прямуйте в укриття, яке розташоване одразу біля вас. Підійде підвал або великі бетонні конструкції без вікон.

Що робити, якщо дитина у садочку

У жодному разі не можна йти по дитину в садок чи школу, навіть, якщо вони розташовані біля вашого дому. Ви наражатимете на небезпеку не лише себе, а й персонал, тому дитина повинна залишитись в укритті з вихователями чи вчителями.

Додамо, що ви повинні скласти тривожний рюкзак для своєї дитини, коли відправляєте її у садочок. Туди слід покласти:

  • пляшку чистої води;
  • поживні батончики чи снеки в герметичних обгортках;
  • нотатку, у якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків та найближчих родичів;
  • телефон (за можливості), зарядний пристрій і павербанк;
  • індивідуальний набір необхідних ліків, респіратори;
  • комплект змінної білизни та одягу.

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