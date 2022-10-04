В ведомстве подчеркнули, что цель лживых высказываний Кремля – напугать украинцев и заставить мир пойти на уступки. Однако такое запугивание не будет иметь тех результатов, которые ожидает Россия.
Важно Что должно быть в тревожном рюкзаке ребенка на случай ядерного взрыва
Украинцы должны иметь план действий на случай любых чрезвычайных ситуаций: применения ядерного оружия, "грязной бомбы" или в случае аварии на АЭС,
– отметили в ЦСК.
Что делать, если ядерный взрыв застал вас на улице
- Если вы заметите вспышку в небе или ее отражение на поверхности, не смотрите в ту сторону.
- Ложитесь на землю. Если за секунду сможете найти углубление или выступ, то направляйтесь туда.
- Лягте ногами в сторону взрыва, руки подложите под себя, лицо – вниз.
- Прикройте рот и нос, а в уши запихайте наушники.
- Когда прошла взрывная волна – сразу бегите в укрытие. Желательно двигаться против ветра или перпендикулярно.
Перед тем, как заходить в укрытие, снимите с себя верхнюю одежду и положите в полиэтиленовый пакет. Лучший вариант – полностью переодеться. Убедитесь, что в ваше помещение не попадает воздух извне. Не прикасайтесь к другим людям в укрытии.
Когда будете принимать душ, избегайте сильного трения кожи. Если нет доступа к воде – воспользуйтесь влажной салфеткой.
Находитесь в укрытии 24 часа и найдите средство получения информации от власти. В то же время, если члены вашей семьи на момент взрывов были в другом укрытии, они должны там и остаться.
Как правильно прятаться от радиации
Если взрыв застал вас в автомобиле
- Остановите автомобиль на безопасной части дороги.
- Закройте все окна, двери и поток воздуха извне.
- Накройте голову руками, а локти опустите на колени.
- После взрывной волны направляйтесь в укрытие, расположенное прямо возле вас. Подойдет подвал или большие бетонные конструкции без окон.
Что делать, если ребенок в садике
Ни в коем случае нельзя идти за ребенком в сад или школу, даже если они расположены возле вашего дома. Вы будете подвергать опасности не только себя, но и персонал, поэтому ребенок должен остаться в укрытии с воспитателями или учителями.
Добавим, что вы должны сложить тревожный рюкзак для своего ребенка, когда отправляете его в садик. Туда следует положить:
- бутылку чистой воды;
- питательные батончики или снеки в герметичных обертках;
- заметку, в которой указан ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближайших родственников;
- телефон (по возможности), зарядное устройство и павербанк;
- индивидуальный набор необходимых лекарств, респираторы;
- комплект сменного белья и одежды.
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