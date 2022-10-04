На фоне угрожающих сообщений стоит помочь ребенку сложить тревожный рюкзак на случай ядерного взрыва. Что он должен содержать, читайте в материале 24 канала.

Важно Как действовать, если ваш ребенок во время ядерного взрыва находится в школе или садике

Что должно быть в тревожном рюкзаке ребенка

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности совместно с Государственным научно-техническим центром по ядерной и радиационной безопасности разработали специальные рекомендации по списку вещей, которые должны быть в таком тревожном рюкзаке. Это:

бутылка чистой воды; питательные батончики или снеки в герметичных упаковках;

заметка от родителей с ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников (имена, телефоны, адреса);

телефон (по возможности);

зарядное устройство и павербанк;

индивидуальный набор необходимых лекарств;

респираторы (запас на несколько дней);

комплект сменного белья и одежды;

спальник, если его обеспечивает заведение;

любимая игрушка или вещь;

другие вещи в соответствии с возрастом ребенка (подгузники, детское питание).

Важно! Следует не нагружать ребенка тяжелыми вещами каждый раз, когда он идет в школу или садик. Родителям следует договориться с администрацией или учителем (воспитателем), чтобы эти вещи были в учебном заведении. При этом их следует хранить в быстром доступе во время тревоги.

Читайте Как помочь ребенку в тревожной ситуации

О чем родители должны предупредить администрацию школы или садика и своего ребенка

Обязательно предупредите медработника школы или садика, учителей (воспитателей) или администрацию, если у вашего ребенка проблемы со щитовидной железой или аллергия на калий йодид. В укрытии им может понадобиться йодопрофилактика. Но ее проводят только после официального указания ГСЧС или органов власти.

Проговорите с ребенком, что в случае ядерной угрозы он некоторое время находится в укрытии с другими детьми. Не запугивайте ребенка, но и не умаляйте угрозы. Объясните, что это необходимо для того, чтобы переждать опасность. Убедите ребенка, что как только опасность пройдет, вся ваша семья снова будет вместе.

Также важно проговорить этот сценарий со всеми членами вашей семьи.