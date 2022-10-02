В такой ситуации нужно успокоить ребенка, чтобы паника не разрушила его здоровье. Как это сделать, читайте в материале 24 канала.

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Как успокоить ребенка в тревожной ситуации

Чтобы паника и тревога негативно не повлияли на психику детей, Минздрав советует родителям общаться с детьми следующим образом:

Говорите с ребенком о том, что он испытывает, обсуждайте эмоции. Объясните, что страх перед неизвестным – это нормально. Можно общаться с ребенком вербально, рисунками или с помощью игры.

Будьте рядом и поддерживайте ребенка. Когда вас охватывает паника, вспомните, что рядом – ребенок, просто не понимающий, что происходит.

Совместно обсудите возможный план действий. Объясните, как поступать в различных ситуациях. Расскажите, почему важно придерживаться ваших рекомендаций.

Сделайте что-то вместе: почитайте или послушайте (аудио) книги с ребенком, рисуйте, пойте.

Контролируйте свои эмоции. Когда вы способны критически мыслить, оценивать ситуацию и унимать панику, ребенок не чувствует и не перенимает ее.

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Ребенок должен иметь "тревожный чемоданчик"

У вашего ребенка должен быть свой "тревожный чемоданчик". Туда следует положить записку со своими контактами, а также записанные медицинские данные: о группе крови, аллергических реакциях и медицинских состояниях ребенка. Подпишите одежду, в которой будет ребенок.

Полезные советы можно найти также в "Справочнике безбарьерности". Он содержит советы и инструкции для семей с детьми, пожилых людей и их близких, людей с инвалидностью.

Куда обратиться за психологической помощью

В Офисе образовательного омбудсмена также рассказали, куда следует обратиться с помощью специалистов.

Национальная психологическая ассоциация создала психологический консультативный центр для переживающих панику, тревогу и постоянный стресс. Чтобы обратиться за помощью в центр – нужно заполнить анкету.

Бот первой психологической помощи с советами психологической поддержки для себя и поддержки других.

Также Министерство образования и науки Украины с сертифицированными психологами Ассоциации инновационного и цифрового образования запускает ежедневные онлайн встречи в 13:00 и 20:00 здесь.

Круглосуточная бесплатная платформа для психологических консультаций "Расскажи мне". Чтобы получить помощь, необходимо заполнить анкету на сайте, кратко описав свое состояние.

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