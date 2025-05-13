Уже совсем скоро жаркие солнечные летние дни и можно понежиться под солнышком. Однако, все боятся попасть под "солнцепек". Какой украинский аналог этого слова в рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно!" рассказывает 24 Канал, ссылаясь на тикток Светланы Чернышевой.

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Что такое "осоння"

Вспомните, как приятно понежиться в солнечных лучах на освещенной солнцем поляне в парке, саду лесу. Когда солнце играет радужными красками на траве.

В украинском языке для такого явления есть свое особое слово – осоння. Вероятно, вы его слышали в песне "Три сестры" Влада Дарвина. Но знали ли вы его значение?

Что такое осоння Так называют незатененное место, что освещается и обогревается солнцем.

Это слово на русском звучит как "солнцепек" и это слово вы слышали, вероятно, чаще. Хотя для украинцев, с этим словом ассоциируется раскаленное открытое место.

К слову осоння есть несколько синонимических соответствий:

підсоння,

відсоння,

пригрів.

А еще словом "осоння" обозначают несколько других моментов:

Боковая часть здания, освещаемая солнцем. А для теплого умеренного, климата издавна использовали слово – "підсоння".

Что такое "осоння": смотрите видео

Эти слова правдиво украинские и издавна использовались в украинской литературе.

"Довго спали вітри у ярах на припоні,

Довго тиша гнітюча, полями повзла,

І стояли дерева німі на осонні,

Знемагала в пилюці вечірня імла" (Василий Симоненко).

"Паня легко знайшла па ній свою улюблену гілку, на осонні, там черешні поспівали найраніше" (Василий Земляк).

"На полях, що лежали на підсонні, то тут, то там починалися роботи" (Степан Чорнобривец).

"Жито половіє на підсонні,

застилає колос небокрай" (Михаил Терещенко).

"Мініатюрним виселком теплиці на пригріві красуються" (Иван Вирган).

"І дні весняні ще на осінь схожі.., А на відсоння вже повзуть жуки" (Леонид Дмитерко).

А вы любите понежиться под солнечными лучами? Наслаждайтесь солнцем и изучайте украинский, в частности, значение слова "імла".