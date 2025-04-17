Слово "вирій" в украинском языке имеет несколько значений. Их объясняет 24 Канал, ссылаясь на словари украинского языка.

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Что такое "вирий"

В украинском языке есть интересное слово "вирій", которое еще можно писать "ірий" или "ирий".

Словарь украинского языка в 6 томах подает слова: вира́й, ви́рей, ви́р'є, ира́й , ири́й , ири́й , а словом – ирица, называют птичка, вернувшаяся из теплых краёв.

Слово, "вирій", которое имеет древнеславянское происхождение, впервые упоминается в "Поучении Владимира Мономаха": "И сему удивимся: как птицы небесные из ирия идут, и сперва [в] наши руки, и не остаются на одной земле, но и сильные и слабые идут по всем землям, по божьему повелению, чтобы наполнились леса и поля".

Этим таинственным словом обозначают несколько мест.

Чаще всего, словом "вирій" обозначают место, куда осенью улетают зимовать птицы – "журавли улетели в теплые края". То есть, это теплые южные края.

"Зажурилась перепілочка: бідна моя головочка, що я рано із вирію вилетіла".(Народная песня)

Однако, это слово мы не используем, когда говорим что самолет улетел на юг или на теплые острова.

Существует предположение, что у славян "ирий" – это название неба, или передвижения воздушных масс, теплой погоды. И с ним связывали наблюдения за изменениями сезонов и погоды.

Однако, в этом слове скрыт и более глубокий смысл – мифологический.

Ирий – в мифологии украинцев теплая благодатная, солнечная страна на западе или юге, место обитания душ умерших, богов, а также зимовки птиц и других животных. Он существует как райское Мировое дерево. Оно представлялось как иерархически структурированное: в верхней части боги, души и птичий рай. А в нижней – существует "гадкий" теплые края под корнями дерева. Куда можно провалиться за грехи.

"Доходив він аж до вирія, куди небесні пташки злітаються на зимівлю".

"Вирій" считался местом пребывания бога Солнца – Хорса. В народных верованиях там также прячется зимой вся жизнь, скрывается семена, посеянные в землю. И даже зимуют оводы и комары, которых ветры осенью относят туда, а весной приносят обратно.

Этимологически слово "ирий" родственное со словами "рой", "роиться", "ринути", "обрій", и – "рай". К таким выводам пришел, на основе лингвистического анализа филолог Владимир Задорожный.

Итак, ирий – это и глубокие космологические представления о мире и жизни, попытки объяснить его подвижность, текучесть, вечность.

Где же тот "ирий": смотрите видео

Украинский язык содержит еще немало таинственных слов, которые присущи ему и которые пытались изъять в процессе русификации. Изучайте, узнавайте и говорите красиво на украинском.