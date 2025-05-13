Вже зовсім скоро спекотні сонячні літні дні і можна поніжитися під сонечком. Однак, усі бояться потрапити під "солнцепек". Який український відповідник цього слова у рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно!" розповідає 24 Канал, посилаючись на тікток Світлани Чернишової.

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Що таке "осоння"

Згадайте, як приємно поніжитися у сонячному промінні на освітленій сонцем галявині в парку, садочку лісі. Коли сонце виграє веселковими барвами на траві.

В українській мові для такого явища є своє особливе слово – осоння. Ймовірно, ви його чули у пісні "Три сестри" Влада Дарвіна. Та чи знали ви його значення?

Що таке осоння Так називають незатінене місце, що освітлюється й обігрівається сонцем.

Це слово російською звучить як "солнцепек" і це слово ви чули, певно, частіше. Хоча для українців, з цим словом асоціюється розпечене відкрите місце.

До слова осоння є кілька синонімічних відповідників:

підсоння,

відсоння,

пригрів.

А ще словом "осоння" позначають інших кілька моментів:

Бокова частина будівлі, освітлювана сонцем. А для теплого помірного, клімату здавна використовували слово – підсоння.

Що таке "осоння": дивіться відео

Ці слова правдиво українські і здавна використовувалися в українській літературі.

"Довго спали вітри у ярах на припоні,

Довго тиша гнітюча, полями повзла,

І стояли дерева німі на осонні,

Знемагала в пилюці вечірня імла" (Василь Симоненко).

"Паня легко знайшла па ній свою улюблену гілку, на осонні, там черешні поспівали найраніше" (Василь Земляк).

"На полях, що лежали на підсонні, то тут, то там починалися роботи" (Степан Чорнобривець).

"Жито половіє на підсонні,

застилає колос небокрай" (Михайло Терещенко).

"Мініатюрним виселком теплиці на пригріві красуються" (Іван Вирган).

"І дні весняні ще на осінь схожі.., А на відсоння вже повзуть жуки" (Леонід Дмитерко).

А ви любите поніжитися під сонячним промінням? Насолоджуйтеся сонцем і вивчайте українську, зокрема, значення слова "імла".