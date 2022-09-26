Команда #stop_sexтин рассказывает, как родителям быть в такой ситуации. В рамках Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки специалисты подготовили советы.

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Как родителям говорить с ребенком

Итак, как родителям говорить с ребенком, если он ведет себя с риском для здоровья из-за влияния информации из сети – советы:

успокойте ребенка, скажите, что вы рядом, выслушаете и поможете;

подчеркивайте ребенку, что он сейчас находится в безопасности;

следите за тоном голоса во время разговора. Не говорите обучающим тоном, чтобы не испугать ребенка. В противном случае она не скажет вам правды;

старайтесь сделать разговор непринужденным;

задавайте открытые вопросы. Например, "Поделись, пожалуйста, что привело к таким переживаниям у тебя? Что повлияло на твое поведение в последнее время?";

слушайте и слышьте. Не реагируйте на то, что ребенок может высказываться довольно агрессивно. Попытайтесь услышать, что она нуждается сейчас;

избегайте суждений и обвинений;

используйте "Я"-сообщение. Вместо "Как такое могло случиться?" – "Я сочувствую, что тебе пришлось такое пережить...";

поблагодарите ребенка за то, что он поделился своими переживаниями.

К кому обратиться за помощью

Правительственная консультационная линия по безопасности детей в интернете 1545.

Эта линия создана с целью повышения осведомленности детей, родителей и специалистов, работающих в контакте с детьми, о предупреждении и реагировании на риски, с которыми дети могут столкнуться в интернете – анонимно, круглосуточно, бесплатно.

Психологическая линия поддержки на тему онлайн-рисков.

Линия работает для детей, пострадавших от онлайн-рисков. Также за помощью могут обратиться родители, дети которых пострадали из-за интернет-контента.

Киберполиция. Заявление можно подать онлайн .

Больше информации по теме можно найти в буклете .

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Как сохранить зрение школьника

Также родителям следует внимательно следить за состоянием зрения своего ребенка.

Какие правила следует соблюдать