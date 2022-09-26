Так, команда #stop_sexтин розповідає, як батькам бути у такій ситуації. У межах "Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки" фахівці підготували поради.

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Як батькам говорити з дитиною

Тож як батькам говорити з дитиною, якщо вона поводиться з ризиком для здоров'я через вплив інформації з мережі – поради:

  • заспокойте дитину, скажіть, що ви поруч, вислухаєте і допоможете;
  • наголошуйте дитині, що вона зараз перебуває в безпеці;
  • стежте за тоном свого голосу під час розмови. Не говоріть повчальним тоном, щоб не налякати дитину. В іншому разі вона не скаже вам правди;
  • намагайтеся зробити розмову невимушеною;
  • ставте відкриті питання. Наприклад, "Поділись, будь ласка, що спричинило такі переживання у тебе? Що повпливало на твою поведінку останнім часом?";
  • слухайте та чуйте. Не реагуйте на те, що дитина може висловлюватись доволі агресивно. Спробуйте почути, що вона потребує зараз;
  • уникайте суджень та звинувачень;
  • використовуйте "Я"-повідомлення. Замість "Як таке могло трапитись?" – "Я співчуваю, що тобі довелось таке пережити...";
  • подякуйте дитині за те, що вона поділилась своїми переживаннями.

До кого звернутися по допомогу

  • Урядова консультаційна лінія з питань безпеки дітей в інтернеті 1545.

Ця лінія створена з метою підвищення рівня обізнаності дітей, батьків та спеціалістів, які працюють у контакті із дітьми, про попередження та реагування на ризики, із якими діти можуть зіткнутися в інтернеті – анонімно, цілодобово, безплатно.

  • Психологічна лінія підтримки на тему онлайн-ризиків.

Лінія працює для дітей, що постраждали від онлайн-ризиків. Також за допомогою можуть звернутись батьки, діти яких постраждали через інтернет-контент.

  • Кіберполіція. Заяву можна подати онлайн.

Більше інформації за темою можна знайти у буклеті.

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Як зберегти зір школяра

Також батькам варто пильно стежити за станом зору своєї дитини.

Яких правил варто дотримуватися

  • Не віддавайте дитину в школу до семи років.
  • Обмежте зорові навантаження.
  • Встановіть графік роботи за комп'ютером.

Яких правил роботи за комп'ютером варто дотримуватися

Аби не мати проблем із зором, дитина має безперервно сидіти за комп'ютером визначений час:

  • для молодших класів – 15 хвилин;
  • для середніх класів – 25 хвилин;
  • для старших – 40 хвилин.

Які переваги у дистанційної освіти: дивіться відео