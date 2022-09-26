Так, команда #stop_sexтин розповідає, як батькам бути у такій ситуації. У межах "Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки" фахівці підготували поради.
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Як батькам говорити з дитиною
Тож як батькам говорити з дитиною, якщо вона поводиться з ризиком для здоров'я через вплив інформації з мережі – поради:
- заспокойте дитину, скажіть, що ви поруч, вислухаєте і допоможете;
- наголошуйте дитині, що вона зараз перебуває в безпеці;
- стежте за тоном свого голосу під час розмови. Не говоріть повчальним тоном, щоб не налякати дитину. В іншому разі вона не скаже вам правди;
- намагайтеся зробити розмову невимушеною;
- ставте відкриті питання. Наприклад, "Поділись, будь ласка, що спричинило такі переживання у тебе? Що повпливало на твою поведінку останнім часом?";
- слухайте та чуйте. Не реагуйте на те, що дитина може висловлюватись доволі агресивно. Спробуйте почути, що вона потребує зараз;
- уникайте суджень та звинувачень;
- використовуйте "Я"-повідомлення. Замість "Як таке могло трапитись?" – "Я співчуваю, що тобі довелось таке пережити...";
- подякуйте дитині за те, що вона поділилась своїми переживаннями.
До кого звернутися по допомогу
- Урядова консультаційна лінія з питань безпеки дітей в інтернеті 1545.
Ця лінія створена з метою підвищення рівня обізнаності дітей, батьків та спеціалістів, які працюють у контакті із дітьми, про попередження та реагування на ризики, із якими діти можуть зіткнутися в інтернеті – анонімно, цілодобово, безплатно.
- Психологічна лінія підтримки на тему онлайн-ризиків.
Лінія працює для дітей, що постраждали від онлайн-ризиків. Також за допомогою можуть звернутись батьки, діти яких постраждали через інтернет-контент.
- Кіберполіція. Заяву можна подати онлайн.
Більше інформації за темою можна знайти у буклеті.
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Як зберегти зір школяра
Також батькам варто пильно стежити за станом зору своєї дитини.
Яких правил варто дотримуватися
- Не віддавайте дитину в школу до семи років.
- Обмежте зорові навантаження.
- Встановіть графік роботи за комп'ютером.
Яких правил роботи за комп'ютером варто дотримуватися
Аби не мати проблем із зором, дитина має безперервно сидіти за комп'ютером визначений час:
- для молодших класів – 15 хвилин;
- для середніх класів – 25 хвилин;
- для старших – 40 хвилин.
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