Родители прежде всего должны ознакомиться с правилами безопасности и поведения. Также заранее знать, как оборудовано укрытие школы или садика, если ребенок учится офлайн. Как действовать, если ваш ребенок во время ядерного взрыва находится в школе или садике, читайте в материале 24 канала.
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Как действовать на момент ядерного удара, если ребенок – в учебном заведении
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности совместно с Государственным научно-техническим центром ядерной и радиационной безопасности разработали специальные рекомендации.
Если на момент ядерного взрыва ваша находится в учебном заведении, ей ни в коем случае нельзя выходить из укрытия. Так же родители не могут прийти с улицы, чтобы забрать ребенка. Это опасно, потому что на улице можно испытать радиационное воздействие. Укрытие при этом должно быть загерметизировано изнутри.
Родители также должны убедиться, что укрытие школы или садика защитит ребенка от радиации в случае ядерного взрыва. Поэтому стоит:
- убедиться, что у учителей (воспитателей) и дирекции школы или садика есть план действий в случае ядерного взрыва;
- договориться заранее с другими родителями и учителем, что в случае ядерного взрыва двери укрытия, где находятся дети, не будут открывать, пока не разрешит власть;
- убедиться, что укрытие адаптировано там в условиях ядерной опасности.
Если укрытие в школе или садике не является специальным противорадиационным или герметичным, оно должно быть оборудовано таким образом:
- располагаться в подвальном (подземном) помещении в основном здании школы или не дальше 100 метров от нее. Рядом не должно быть резервуаров с опасными химическими, легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами, водопроводными и канализационными магистралями;
- укрытие снабжено электропитанием, искусственным освещением, системами водопровода и канализации. При отсутствии должно быть помещение для установки выносных баков;
- не имеет проемов в стенах, кроме дверей. Если есть другие – должны быть заложены мешками с песком или грунтом, бетонными блоками или кирпичом;
- в укрытии должно быть не менее двух эвакуационных выходов. Для укрытий вместимостью до 50 человек допускается один выход;
- через укрытия не должны проходить водопроводные, канализационные или другие магистрали;
- входы должны закрываться усиленными дверями из негорючих материалов (металлическими или деревянными, обитыми железом) или защитными экранами (каменными, кирпичными, железобетонными) на высоту не менее 1,7 метра;
- в укрытии должна быть вентиляция;
- емкость укрытия – не менее 1 метра на человека.
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Поскольку укрытие должно быть рассчитано на пребывание там детей в течение минимум 48 часов, проверьте, есть ли там список таких вещей:
- места для сидения (лежания): стулья, скамейки или кровати, спортивные маты, карематы;
- теплые одеяла или спальники;
- полиэтиленовые пакеты;
- армированный скотч для герметизации помещения;
- тряпки и влажные салфетки;
- вода для очищения тела, предметов, поверхностей от радиационной пыли;
- питьевая вода в расчете один человек / 2 литра в сутки;
- запас консервов и сублимированной пищи;
- контейнеры для продуктов;
- плотно закрывающиеся баки для нечистот (для неканализованных зданий и сооружений);
- резервное искусственное освещение (электрические фонари, свечи, керосиновые лампы);
- огнетушители;
- аптечка со средствами предоставления неотложной медицинской помощи;
- Запас йода в таблетках на максимальное планируемое количество детей и персонала в укрытии: младенцы от рождения до 1 месяца – 16 мг на человека, дети (от 1 месяца до 3 лет) – 32 мг, дети (от 3 до 12 лет) – 62, 5 миллиграммов на человека,
подростки (от 12 до 18 лет), беременные, кормящие матери и взрослые (до 40 лет) – 125 мг на человека, взрослым от 40 лет йодная профилактика обычно не нужна.
- респираторы FFP2 и FFP3 в расчете на максимальное количество детей, вмещающих хранилище;
- средства связи и оповещения (телефон, радиоприемник на батарейках с КХ/CХ диапазоном на случай отсутствия связи и тока, интернет, рекомендуется установка Wi-Fi устройств);
- инструменты (лопаты штыковые и совковые, ломы, топоры, пилы, ножовки и т.п.).
Наличие этих вещей должна обеспечить администрация учебного заведения.
Также не забудьте сложить тревожный рюкзак для своего ребенка.
Если вы не уверены в безопасности вашего ребенка в укрытии школы или садика в случае ядерного взрыва, решение о прекращении офлайн-обучения принимаете сами.
В зависимости от ситуации местные власти или руководство школы или садика также могут согласовать временное прекращение очного обучения.