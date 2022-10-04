Батьки перш за все мають ознайомитись із правилами безпеки та поведінки. Також заздалегідь знати, як обладнане укриття школи чи садочка, якщо дитина вчиться офлайн. Як діяти, якщо ваша дитина під час ядерного вибуху перебуває у школі або садочку, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Як діяти на момент ядерного удару, якщо дитина – у навчальному закладі

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спільно з Державним науково-технічним центром з ядерної та радіаційної безпеки розробили спеціальні рекомендації.

Якщо на момент ядерного вибуху ваша перебуває у навчальному закладі, їй у жодному разі не можна виходити з укриття. Так само батьки не можуть прийти з вулиці, аби забрати дитину. Це небезпечно, бо на вулиці можна зазнати радіаційного впливу. Укриття при цьому має бути загерметизованим зсередини.

Варто пам'ятати: у разі ядерного вибуху у будь-якій споруді безпечніше, ніж на вулиці.

Батьки також мають переконатися, що укриття школи чи садочка захистить дитину від радіації у разі ядерного вибуху. Тож варто:

переконатись, що у вчителів (вихователів) та дирекції школи або садочка є план дій на випадок ядерного вибуху;

домовитись заздалегідь з іншими батьками та вчителем, що у разі ядерного вибуху двері укриття, де перебувають діти, не відчинятимуть, поки не дозволить влада;

переконатись, що укриття адаптоване для перебування там в умовах ядерної небезпеки.

Якщо укриття у школі чи садочку не є спеціальним протирадіаційним або герметичним, воно має бути обладнане таким чином:

розташовуватись у підвальному (підземному) приміщенні в основній будівлі школи або не далі, ніж 100 метрів від неї. Поруч не має бути резервуарів з небезпечними хімічними, легкозаймистими та вибухонебезпечними речовинами, водопровідними і каналізаційними магістралями;

укриття забезпечене електроживленням, штучним освітленням, системами водопроводу та каналізації. За відсутності мають бути приміщення для встановлення виносних баків;

не має отворів у стінах, окрім дверей. Якщо є інші – мають бути закладені мішками з піском або ґрунтом, бетонними блоками чи цеглою;

в укритті має бути не менше ніж два евакуаційних виходи. Для укриттів місткістю до 50 осіб допускається один вихід;

через укриття не повинні проходити водопровідні, каналізаційні чи інші магістралі;

входи мають закриватись посиленими дверима з негорючих матеріалів (металевими або дерев'яними, оббитими залізом) чи захисними екранами (кам'яними, цегляними, залізобетонними) на висоту не менше 1,7 метра;

в укритті має бути вентиляція;

місткість укриття – не менше 1 метра на людину.

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Оскільки укриття має бути розраховане на перебування там дітей впродовж мінімум 48 годин, перевірте, чи є там перелік таких речей:

місця для сидіння (лежання): стільці, лавки чи ліжка, спортивні мати, каремати;

теплі ковдри або спальники;

поліетиленові пакети;

армований скотч для герметизації приміщення;

ганчірки та вологі серветки;

вода для очищення тіла, предметів, поверхонь від радіаційного пилу;

питна вода у розрахунку одна особа / 2 літри на добу;

запас консервів та сублімованої їжі;

контейнери для продуктів;

баки для нечистот, що щільно закриваються (для неканалізованих будівель і споруд);

резервне штучне освітлення (електричні ліхтарі, свічки, гасові лампи тощо);

вогнегасники;

аптечка із засобами надання невідкладної медичної допомоги;

Запас йоду у таблетках на максимальну плановану кількість дітей та персоналу в укритті: немовлята від народження до 1 місяця – 16 міліграми на особу, діти (від 1 місяця до 3 років) – 32 міліграми, діти (від 3 до 12 років) – 62,5 міліграми на особу,

підлітки (від 12 до 18 років), вагітні, матері-годувальниці та дорослі (до 40 років) – 125 міліграм на особу, дорослим від 40 років йодна профілактика зазвичай не потрібна.

підлітки (від 12 до 18 років), вагітні, матері-годувальниці та дорослі (до 40 років) – 125 міліграм на особу, дорослим від 40 років йодна профілактика зазвичай не потрібна. респіратори FFP2 та FFP3 в розрахунку на максимальну кількість дітей, яку вміщує сховище;

засоби зв'язку та оповіщення (телефон, радіоприймач на батарейках з КХ/CХ діапазоном на випадок відсутності звʼязку та струму, інтернет, рекомендовано встановлення Wi-Fi пристроїв);

інструменти (лопати штикові та совкові, ломи, сокири, пилки, ножівки тощо).

Наявність цих речей має забезпечити адміністрація закладу освіти.

Також не забудьте скласти тривожний рюкзак для своєї дитини.

Якщо ви не впевнені у безпеці вашої дитини в укритті школи чи садочка у разі ядерного вибуху, рішення щодо припинення офлайн-навчання ухвалюєте самі.

Залежно від ситуації місцева влада або керівництво школи чи садочка також може погодити тимчасове припинення очного навчання.