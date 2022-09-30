Ініціатором законопроєкту № 8030 є нардеп-"слуга", очільник підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти Ради Володимир Воронов. Він розповів, які зміни втілять у життя і чим вони будуть корисні для дітей, батьків, педагогів та дошкільної освіти загалом.

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Автори законопроєкту розтлумачили, які зміни і кого стосуватимуться.

Що зміниться для батьків

Реформа передбачає зменшення кількості дітей у групах задля якісного навчання. Батьки матимуть можливість віддати дітей до різноманітних груп і вибрати форму навчання. Створять також центри педагогічної і психологічної підтримки та допомоги батькам. У них можна буде отримати інформацію про освітні програми та навчання дітей.

При цьому батькам обіцяють справедливий порядок зарахування діток у садочки і те, що дитина зможе відвідувати заклад неподалік від дому. Діятимуть і мобільні дитячі садки для віддалених населених пунктів. Кожний садок матиме надійне укриття.

Чого очікувати педагогам

Робочий день вихователів скоротять, їм не доведеться працювати понаднормово. Термін оплачуваної відпустки щороку становитиме 56 днів. Вихователі також зможуть обирати і навіть створювати освітні програми, а також визначати форми роботи. При цьому радитися з батьками щодо виховання їхніх діток.

Як реформують роботу дитсадків

Заклади освіти зможуть самі вибирати чи створювати освітні програми та форми навчання, а також встановлювати свої внутрішні правила. Зокрема планувати діяльність, визначати структуру та тривалість року, тижня, дня, порядок харчування та медобслуговування тощо. Отримають садочки також кадрову та фінансову свободу і фінансові гарантії держави. Зможуть отримувати і кошти від місцевої влади.

Садочкам також дозволять сплачуватимуть комунальні послуги за однаковими тарифами. Для будівництва нових дитсадків повинні бути доступні ділянки. Також реформа має покращити умови для сплати податків закладами освіти.

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Скільки дошкільнят відвідує садки в Україні

В Україні працює понад 9,3 тисячі дитячих садочків. У них вчаться понад 700 тисяч дітей. Так, з 1 вересня цього року кількість дошкільнят, які вчаться очно, збільшилася на 11,5 тисячі. Зараз таких майже 332 тисячі. Найбільше малечі здобуває дошкільну освіту очно у Львівській, Київській, Закарпатській областях та у Києві. Усе завдяки облаштуванню надійних укриттів у закладах освіти.

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