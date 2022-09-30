Инициатором законопроекта №8030 является нардеп-"слуга", руководитель подкомитета по вопросам раннего развития и дошкольного образования Рады Владимир Воронов. Он рассказал, какие изменения претворят в жизнь и чем они будут полезны для детей, родителей, педагогов и дошкольного образования в целом.

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Авторы законопроекта объяснили, какие изменения и кого будут касаться.

Что изменится для родителей

Реформа предполагает уменьшение количества детей в группах для качественного обучения. У родителей будет возможность отдать детей в различные группы и выбрать форму обучения. Создадут также центры педагогической и психологической поддержки и помощи родителям. В них можно будет получить информацию об образовательных программах и обучении детей.

При этом родителям обещают справедливый порядок зачисления детей в садики и то, что ребенок сможет посещать заведение недалеко от дома. Будут действовать и мобильные детские сады для отдаленных населенных пунктов. Каждый сад будет иметь надежное укрытие.

Чего ждать педагогам

Рабочий день воспитателей сократят, им не придется работать сверхурочно. Срок оплачиваемого отпуска будет ежегодно составлять 56 дней. Воспитатели также могут выбирать и даже создавать образовательные программы, а также определять формы работы. При этом советоваться с родителями о воспитании их детей.

Как реформируют работу детсадов

Учреждения смогут сами выбирать или создавать образовательные программы и формы обучения, а также устанавливать свои внутренние правила. В частности, планировать деятельность, определять структуру и продолжительность года, недели, дня, порядок питания и медобслуживания. Получат садики кадровую и финансовую свободу и финансовые гарантии государства. Смогут получать и средства от местных властей.

Садикам также разрешат оплачивать коммунальные услуги по одинаковым тарифам. Для строительства новых детсадов должны быть доступны участки. Также реформа должна улучшить условия для уплаты налогов учебными заведениями.

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Сколько дошкольников посещает сады в Украине

В Украине работает более 9,3 тысяч детских садов. В них учатся более 700 тысяч детей. Так, с 1 сентября этого года количество учащихся очно дошкольников увеличилось на 11,5 тысячи. Сейчас таких почти 332 тысяч. Больше всего малышей получает дошкольное образование очно во Львовской, Киевской, Закарпатской областях и в Киеве. Все благодаря обустройству надежных укрытий в учебных заведениях.

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