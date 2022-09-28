Глава подкомитета по вопросам высшего образования ВРУ Юлия Гришина в эфире национального телемарафона сообщила, что уже специалисты проверили 95% учебных заведений. Большинство из них готовы к очному обучению.

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Большинство учебных заведений готовы к очному обучению

Результаты проверки продемонстрировали, что 61% учебных заведений в Украине готовы к оффлайн-обучению. При этом, по словам Гришиной, незначительное количество образовательных заведений нет укрытий. Поэтому для этих школ, садиков чрезвычайно важно на сегодня строить укрытия.

Руководитель профильного подкомитета Рады также уточнила, что сейчас укрытия обустраивают за наличные деньги спонсоров. У местных властей на это средств нет. Однако нардепы, по словам Гришиной, работают над тем, чтобы правительство разрешило тратить государственные средства на оборудование укрытий в учебных заведениях.

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Сколько дошкольников посещает сады в Украине

По состоянию на 27 сентября в нашей стране работает более 9,3 тысяч детских садов. У них учатся более 700 тысяч детей. Так, с 1 сентября этого года количество учащихся очков дошкольников увеличилось на 11,5 тысячи. Сейчас таких почти 332 тысяч. Больше всего малышей получает дошкольное образование очно во Львовской, Киевской, Закарпатской областях и в Киеве. Все благодаря обустройству надежных укрытий в учебных заведениях.

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