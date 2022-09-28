Очільниця підкомітету з питань вищої освіти ВРУ Юлія Гришина в ефірі національного телемарафону повідомила, що вже спеціалісти перевірили 95% закладів освіти. Більшість з них готова до очного навчання.

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Більшість закладів освіти готові до очного навчання

Результати перевірки продемонстрували, що 61% закладів освіти в Україні готовий до офлайн-навчання. При цьому, за словами Гришиної, незначна кількість освітніх закладів немає укриттів. Тож для цих шкіл, садочків надзвичайно важливо на сьогодні будувати сховища.

Очільниця профільного підкомітету Ради також уточнила, що зараз укриття облаштовують за наявні гроші спонсорів. Місцева влада на це коштів не має. Проте нардепи, за словами Гришиної, працюють над тим, аби уряд дозволив витрачати державні кошти на обладнання укриттів у навчальних закладах.

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Скільки дошкільнят відвідує садки в Україні

Станом на 27 вересня у нашій країні працює понад 9,3 тисячі дитячих садочків. У них вчаться понад 700 тисяч дітей. Так, з 1 вересня цього року кількість дошкільнят, які вчаться очно, збільшилася на 11,5 тисячі. Зараз таких майже 332 тисячі. Найбільше малечі здобуває дошкільну освіту очно у Львівській, Київській, Закарпатській областях та у Києві. Усе завдяки облаштуванню надійних укриттів у закладах освіти.

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