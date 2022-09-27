Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив, на сьогодні дошкільнята вчаться очно, дистанційно та у змішаній формі. При цьому кількість дітей у дитсадках України зростає.

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Скільки дошкільнят вчиться в Україні

Станом на 27 вересня в Україні працює понад 9,3 тисячі дитячих садочків. У цих садочках виховують понад 700 тисяч дітей. При цьому, за словами Шкарлета, за останню добу запрацював ще 31 дитсадок. Зокрема, 20 садків у Житомирській області, 8 – у Львівській і 3 – у Кіровоградській. Але, на жаль, 2 дитсадки на Донеччині пошкодили внаслідок бойових дій.

Кількість дітей у дитсадках в Україні збільшується

З 1 вересня 2022 року кількість дошкільнят, які вчаться офлайн, збільшилася на 11,5 тисяч. Зараз таких майже 332 тисячі. Найбільше малечі здобуває дошкільну освіту очно у Львівській, Київській, Закарпатській областях та у Києві. Усе завдяки облаштуванню надійних укриттів у закладах освіти.

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У Києві працює понад 300 дитсадків

За висновками експертів, у столиці України лише 63% з дитячих садків можуть відчинити двері для дошкільнят. Так, у Києві офлайн вже працює вже 317 дитячих садків. Їх відвідує 12 500 дітей. При цьому у КМДА наголошують: у дитсадку може перебувати стільки дітей та вихователів, скільки може сховатися в укритті під час тривоги.

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