Глава Минобразования Сергей Шкарлет сообщил, что на сегодняшний день дошкольники учатся очно, дистанционно и в смешанной форме. При этом количество детей в детсадах Украины растет.

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Сколько дошкольников учится в Украине

По состоянию на 27 сентября в Украине работает более 9,3 тысяч детских садов. В этих садах воспитывают более 700 тысяч детей. При этом, по словам Шкарлета, за последние сутки начал работать еще 31 детсад. В частности, 20 садов в Житомирской области, 8 – во Львовской и 3 – в Кировоградской. Но, к сожалению, 2 детсада в Донецкой области повредили в результате боевых действий.

Количество детей в детсадах Украины увеличивается

С 1 сентября 2022 года количество учащихся офлайн дошкольников увеличилось на 11,5 тысяч. Сейчас таких почти 332 тысячи. Больше всего детей получает дошкольное образование очно во Львовской, Киевской, Закарпатской областях и в Киеве. Все благодаря обустройству надежных укрытий в учебных заведениях.

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В Киеве работает более 300 детсадов

По выводам экспертов, в столице Украины только 63% детских садов могут открыть двери для дошкольников. В Киеве оффлайн работает уже 317 детских садов. Их посещает 12 500 детей. При этом в КГГА отмечают: в детском саду может находиться столько детей и воспитателей, сколько может спрятаться в укрытии во время тревоги.

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