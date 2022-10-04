Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив, що на сьогодні понад 655 тисяч дошкільнят вчаться у садочках нашої країни. Зокрема майже 19,7 тисячі дітей-переселенців.
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Скільки садочків працює в Україні
Станом на 4 жовтня, за словами міністра, навчання триває у понад 9,3 тисячі садочків. Очно та у змішаній формі діти вчаться у понад 5,6 тисячі, онлайн – у понад 3,6 тисячі закладів. На тимчасово окупованих територіях країни перебуває майже 1,2 тисячі дитсадків.
Більшість дітей вчиться у садочках офлайн. Понад 330 тисяч дошкільнят відвідують садочки. 250 тисяч дітей навчаються онлайн і 74,4 тисячі – за змішаною формою.
Перебування дітей у садочку, за словами Шкарлета, можливе лише у разі наявності укриття і погодження спецкомісії.
До слова, рішення щодо форми навчання у кожній області ухвалює ОВА.
Як триває навчання в Україні в умовах війни
- Очільниця підкомітету з питань вищої освіти ВРУ Юлія Гришина розповіла, що 61% закладів освіти в Україні готовий до офлайн-навчання.
- Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет розповів, що станом на 3 жовтня в Україні функціонує майже 13 тисяч шкіл. У більшості з них діти вчаться офлайн та у змішаному форматі.
- Очно та у змішаному форматі у майже 8 тисячах шкіл вчиться понад 2,1 мільйона учнів. Близько 5 тисяч шкіл навчають дітей дистанційно.
- Найбільше дошкільнят вчаться очно у Львівській, Київській, Закарпатській областях та у Києві.