Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив, що на сьогодні понад 655 тисяч дошкільнят вчаться у садочках нашої країни. Зокрема майже 19,7 тисячі дітей-переселенців.

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Станом на 4 жовтня, за словами міністра, навчання триває у понад 9,3 тисячі садочків. Очно та у змішаній формі діти вчаться у понад 5,6 тисячі, онлайн – у понад 3,6 тисячі закладів. На тимчасово окупованих територіях країни перебуває майже 1,2 тисячі дитсадків.

Більшість дітей вчиться у садочках офлайн. Понад 330 тисяч дошкільнят відвідують садочки. 250 тисяч дітей навчаються онлайн і 74,4 тисячі – за змішаною формою.

Перебування дітей у садочку, за словами Шкарлета, можливе лише у разі наявності укриття і погодження спецкомісії.

До слова, рішення щодо форми навчання у кожній області ухвалює ОВА.

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