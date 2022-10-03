Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет розповів, що станом на 3 жовтня в Україні функціонує майже 13 тисяч шкіл. У більшості з них діти вчаться офлайн та у змішаному форматі.

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Скільки дітей вчаться очно та у змішаному форматі

Очно та у змішаному форматі у майже 8 тисячах шкіл вчиться понад 2,1 мільйона учнів. Близько 5 тисяч шкіл навчають дітей дистанційно, розповів Шкарлет.

Також майже 35 тисяч учнів з особливими потребами здобувають освіту у понад 25 тисячах інклюзивних класів. Такі діти можуть проходити реабілітацію навіть дистанційно у закладах спеціальної освіти. На сьогодні функціонує 278 спеціальних закладів освіти, де займається майже 31,5 тисячі учнів.

При цьому, за словами Шкарлета, в Україні здобувають освіту понад 160 тисяч дітей-переселенців.

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Які області є лідерами з офлайн-навчання

Найбільше охоплення школярів, які навчають очно, – у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській областях та місті Києві. Натомість у змішаному форматі – у Київській, Львівській та Одеській областях.

Скільки шкіл мають надійні укриття

В Україні вже близько 70% шкіл мають облаштовані укриття. Таким чином діти можуть вчитися очно у таких закладах освіти. Кошти на відповідні роботи виділяють з держбюджету. Роботи із облаштування надійних сховищ у школах тривають.

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