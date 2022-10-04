Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что на сегодняшний день более 655 тысяч дошкольников учатся в садах нашей страны. В частности, почти 19,7 тысячи детей-переселенцев.

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По состоянию на 4 октября, по словам министра, обучение походит в более 9,3 тысячи садах. Очно и в смешанной форме дети учатся более 5,6 тысячи, онлайн – более 3,6 тысячи заведениях. На временно оккупированных территориях страны находится около 1,2 тысячи детсадов.

Большинство детей учится в садах оффлайн. Более 330 тысяч дошкольников посещают садики. 250 тысяч детей учатся онлайн и 74,4 тысяч – по смешанной форме.

Нахождение детей в садике, по словам Шкарлета, возможно только при наличии укрытия и согласования спецкомиссии.

К слову, решение по форме обучения в каждой области принимает ОВА.

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