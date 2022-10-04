На тлі загрозливих повідомлень варто допомогти дитині скласти тривожний рюкзак на випадок ядерного вибуху. Ймовірність удару мала, але треба мати план на будь-який випадок. Що має містити такий рюкзак, читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Як діяти, якщо ваша дитина під час ядерного вибуху перебуває у школі або садочку

Що має бути у тривожному рюкзаку дитини

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спільно з Державним науково-технічним центром з ядерної та радіаційної безпеки розробили спеціальні рекомендації щодо списку речей, які мають бути у такому тривожному рюкзаку. Це:

пляшка чистої води; поживні батончики чи снеки в герметичних упакованнях;

нотатка від батьків з ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);

телефон (за можливості);

зарядний пристрій і павербанк;

індивідуальний набір необхідних ліків;

респіратори (запас на кілька днів);

комплект змінної білизни та одягу;

спальник, якщо його на забезпечує заклад;

улюблена іграшка або річ;

інші речі відповідно до віку дитину (підгузки, дитяче харчування).

До слова, ці рекомендації актуалізовані, виходячи з нашого досвіду підля ЧАЕС.

Важливо! Варто не навантажувати дитину важкими речами щоразу, коли вона йде до школи чи садочка. Батькам варто домовитись з адміністрацією або вчителем (вихователем), щоб ці речі були у навчальному закладі. При цьому їх мають зберігати у швидкому доступі під час тривоги.

Читайте Як допомогти дитині у тривожній ситуації

Про що батьки мають попередити адміністрацію школи чи садочка і свою дитину

Обов'язково попередьте медпрацівника школи або садочка, вчителів (вихователів) або адміністрацію, якщо ваша дитина має проблеми зі щитоподібною залозою або алергію на калій йодид. В укритті їм може знадобитись йодопрофілактика. Але її проводять тільки після офіційної вказівки ДСНС чи органів влади.

Проговоріть з дитиною, що в разі ядерної загрози вона певний час перебувати в укритті з іншими дітьми. Не залякуйте дитину, але й не применшуйте загрози. Поясніть, що це потрібно для того, аби перечекати небезпеку. Запевніть дитину, що як тільки небезпека мине, уся ваша родина знову буде разом.

Також важливо проговорити цей сценарій з усіма членами вашої родини.