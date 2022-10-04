На тлі загрозливих повідомлень варто допомогти дитині скласти тривожний рюкзак на випадок ядерного вибуху. Ймовірність удару мала, але треба мати план на будь-який випадок. Що має містити такий рюкзак, читайте у матеріалі 24 каналу.
Важливо Як діяти, якщо ваша дитина під час ядерного вибуху перебуває у школі або садочку
Що має бути у тривожному рюкзаку дитини
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спільно з Державним науково-технічним центром з ядерної та радіаційної безпеки розробили спеціальні рекомендації щодо списку речей, які мають бути у такому тривожному рюкзаку. Це:
- пляшка чистої води; поживні батончики чи снеки в герметичних упакованнях;
- нотатка від батьків з ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);
- телефон (за можливості);
- зарядний пристрій і павербанк;
- індивідуальний набір необхідних ліків;
- респіратори (запас на кілька днів);
- комплект змінної білизни та одягу;
- спальник, якщо його на забезпечує заклад;
- улюблена іграшка або річ;
- інші речі відповідно до віку дитину (підгузки, дитяче харчування).
До слова, ці рекомендації актуалізовані, виходячи з нашого досвіду підля ЧАЕС.
Читайте Як допомогти дитині у тривожній ситуації
Про що батьки мають попередити адміністрацію школи чи садочка і свою дитину
- Обов'язково попередьте медпрацівника школи або садочка, вчителів (вихователів) або адміністрацію, якщо ваша дитина має проблеми зі щитоподібною залозою або алергію на калій йодид. В укритті їм може знадобитись йодопрофілактика. Але її проводять тільки після офіційної вказівки ДСНС чи органів влади.
- Проговоріть з дитиною, що в разі ядерної загрози вона певний час перебувати в укритті з іншими дітьми. Не залякуйте дитину, але й не применшуйте загрози. Поясніть, що це потрібно для того, аби перечекати небезпеку. Запевніть дитину, що як тільки небезпека мине, уся ваша родина знову буде разом.
Також важливо проговорити цей сценарій з усіма членами вашої родини.