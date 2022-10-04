Більше про те, чи зможуть українки виїжджати за кордон – читайте на 24 каналі.

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Згідно із законодавством, військовозобов'язані можуть виїздити за кордон за певних обставин. До прикладу, виїжджати зможуть жінки:

на утриманні яких є троє і більше дітей віком до 18 років,

на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II груп.

мами-одиначки, що самостійно виховують неповнолітню дитину,

батьки, опікуни, усиновлювачі, які мають дитину з інвалідністю чи усиновлену дитину віком до 18 років.

Але, як розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, ніякої заборони на виїзд для жінок не буде.

Є певні обмеження для військовозобов'язаних чоловіків. Чомусь розганяють інформацію, що це стосується або стосуватиметься жінок. Наразі таких обмежень немає і не стоїть питання, щоб їх створювати,

– зауважила Маляр.

Тож поки що про загальну мобілізацію та навіть про обов'язковий військовий облік для жінок говорити зарано, адже попри законодавчі ініціативи досі не розроблений детальний план, як це все має відбуватися. Тому жінки можуть прямувати до військкоматів не примусово, а за власним бажанням, окрім тих, хто має медичні спеціальності.

З 1 жовтня жінки низки спеціальностей мали стати на військовий облік в обов'язковому порядку. Та наразі Міноборони вирішило перенести цю процедуру ще на рік. Водночас адвокат АО "A.S.A. GROUP" Валерій Єфремов пояснив, що жінкам-підприємцям, варто хвилюватися менш за всіх.

Річ у тому, що законодавство не передбачає обов'язку ФОПів займатися військовим обліком, на відміну від підприємств. Сам факт реєстрації жінки як підприємця та ведення господарської діяльності за певними видами економічної діяльності не зобов'язує її проходити процедуру взяття на військовий облік,

– пояснив адвокат.

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