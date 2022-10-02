З 1 жовтня 2022 року в Україні мали запровадити процедуру взяття жінок на військовий облік за оновленим переліком спеціальностей. Але 6 вересня міністр оборони Олексій Резніков підписав наказ про відтермінування взяття на облік жінок відповідних професій/спеціальностей до 1 жовтня 2023 року.

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Тому зараз жінки можуть ставати на військовий облік і нести військову службу, але добровільно. А вже через рік з 1 жовтня для жінок з багатьох професій/спеціальностей це стане обов'язком.

Кому з жінок потрібно буде ставати на військовий облік, чи загрожує покарання тим, хто цього не зробить та чи зможуть жінки виїжджати за кордон – читайте в матеріалі сайту 24 каналу.

Кому потрібно буде стати на військовий облік

Існує перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після отримання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних:

хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;

телекомунікації та радіотехніка;

інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

науки про Землю, географія, фізика та астрономія;

харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;

забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;

фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія й експертиза;

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;

облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;

видавництво та поліграфія;

психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.



Експерти кажуть, що загальної мобілізації жінок чекати не варто / Фото Міноборони

Як визначатимуть, кому ставати на облік: за дипломом чи трудовою книжкою

Валерій Єфремов, адвокат АО "A.S.A. GROUP", каже, що виходячи із положень законодавства, статусу військовозобов’язаної жінка може набути як за фактом набуття освіти за спеціальністю, спорідненою з відповідною ВОС, так і за фактом працевлаштування за професією, спорідненою з ВОС.

Тому, на мою думку, найперше для відповіді на питання чи є жінка військовозобов’язаною варто звертатися до освіти, яку здобула жінка, та її спеціальності відповідно до запису в дипломі. Це стосується як жінок, що працюють, так і домогосподарок. Варто зауважити, що для цілей військового обліку враховуються лише та освіта, яку жінка отримала в ліцензованому закладі освіти (коледж, інститут, університет) та отримала документ про освіту державного зразка. Факт проходження різного роду курсів (з програмування, косметології тощо) не створює обов’язку взяття жінки на військовий облік,

– пояснив Єфремов.

Він додав, що тим жінкам, які не мають освіти за спеціальністю, спорідненою з ВОС, але професія яких підпадає під обов’язок ставати на військовий облік, трішки легше. За них, в першу чергу, має визначитись роботодавець, на якого законом покладається значна частина обов’язків у сфері військового обліку найманих працівників. Проте через відсутність регламентованого порядку ведення військового обліку жінок спрогнозувати, яким чином роботодавець буде визначати, які з його працівників мають стати на облік, фактично неможливо.

Що стосується жінок-підприємців, то їм варто хвилюватися менш за всіх. Річ у тому, що законодавство не передбачає обов’язку ФОПів займатися військовим обліком, на відміну від підприємств. Сам факт реєстрації жінки в якості підприємця та ведення господарської діяльності за певними видами економічної діяльності не зобов’язує її проходити процедуру взяття на військовий облік. Тому жінок-підприємиць, які не мають освіти за спеціальністю, що включена до переліку Міноборони, не є військовозобов’язаними й не підлягають взяттю на облік,

– додав адвокат.

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Чи буде взяття на облік добровільним

Для військового обліку жінок буде передбачено переважно добровільний порядок, а термін його постановки перенесли. Про це заявляв член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Водночас він зауважив, що під час обговорення у комітеті відбувалися дискусії з приводу того, чи варто робити цей військовий обов’язок для жінок саме обов’язком, чи закріпити це у вигляді права.



Штрафувати за те, що жінки не стануть на облік, поки не будуть / Фото Міноборони

Валерій Єфремов каже, що наразі, заявляючи про впровадження добровільного обліку жінок, влада посилається на законопроєкт №6482, який було зареєстровано в парламенті ще 28 грудня 2021 року. Він пропонує змінити ч. 11 ст. 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", встановивши обов’язковий військовий облік для жінок, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю. Решта жінок можуть стати на військовий облік військовозобов’язаних виключно за власним бажанням.

І вже 21 вересня ВРУ прийняла у першому читанні законопроєкт №6482 "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Важливо. За ним жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов’язаних.

Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобов’язаних. Тобто законопроєктом передбачено добровільне входження на військовий облік для жінок, за винятком медиків.

Чи буде покарання для тих, хто не стане на облік

Лідія Карплюк, адвокатка Адвокатського обʼєднання "Лещенко, Дорошенко і партнери", каже, що станом на сьогодні, взяття на військовий облік жінок незалежно від їх професії та спеціальності є виключно добровільним як мінімум до 1 жовтня 2023 року та у разі прийняття відповідних змін до закону, можливо, буде на постійній основі.

Відтак, наразі жодної відповідальності до жінок, які не стали на військовий облік, не може бути застосовано, так само як і не може бути обмежено їх у праві виїзду за кордон з цієї підстави,

– пояснила Карплюк.

Єфремов додав, що за порушення правил військового обліку та ухилення від нього є ризик притягнення жінок до адміністративної відповідальності. Стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за порушення військовозобов’язаними правил військового обліку у вигляді штрафу від 510 до 850 гривень.



Жінки зможуть виїжджати за кордон після того, як стануть на облік / Фото Міноборони

Проте притягнення жінок до відповідальності видається маловірогідним. Річ у тім, що на сьогодні ми не маємо ухваленого порядку ведення військового обліку жінок та встановлених граничних строків для взяття жінок на військовий облік, а тому фактично відсутня об’єктивна сторона правопорушення – нема чого порушувати,

– пояснив Єфремов.

Чи зможуть жінки виїжджати за кордон

Законодавством передбачено, що військовозобов'язані можуть виїжджати за кордон за певних обставин. Наприклад, виїжджати зможуть жінки, на утриманні яких є троє і більше дітей віком до 18 років, мами-одиначки, що самостійно виховують неповнолітню дитину, батьки, опікуни, усиновлювачі, які мають дитину з інвалідністю чи усиновлену дитину віком до 18 років, жінки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II груп та інші.

Але як розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, ніякої заборони на виїзд для жінок не буде.

Є певні обмеження для військовозобов'язаних чоловіків. Чомусь розганяють інформацію, що це стосується або стосуватиметься жінок. Наразі таких обмежень немає і не стоїть питання, щоб їх створювати,

– зауважила Маляр.

Ризики впровадження обмежень на перетин кордону жінками випливають з норм Закону "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку", які не передбачають розмежування обов’язків військовозобов’язаних за статтю, а тому буквальне тлумачення положень закону допускає що до військовозобов'язаних жінок можуть бути застосовані такі ж обмеження стосовно виїзду за кордон, як і до чоловіків.

Здебільшого, відмовляючи чоловікам в перетині кордону Державна прикордонна служба України посилалася на власні численні листи-роз’яснення та на Правила перетинання державного кордону громадянами України, які Кабінет Міністрів неодноразово змінював протягом воєнного стану. Тому виключити можливість запровадження таких обмежень для жінок повністю не можна,

– підсумував Єфремов.

Тож поки що про загальну мобілізацію та навіть про обов’язковий військовий облік для жінок говорити зарано, адже попри законодавчі ініціативи досі не розроблений детальний план, як це все має відбуватися. Тож поки що жінки можуть прямувати до військкоматів не примусово, а за власним бажанням. Окрім тих, хто має медичні спеціальності.