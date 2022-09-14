24 канал вирішив пояснити, які категорії людей точно не можуть мобілізувати. Повний перелік – читайте далі.

Важливо За яким принципом українцям виписують повістки до військкомату: пояснення адвоката

У Міноборони раніше попередили, якщо військовозобов'язана особа ухиляється від призову, її можуть притягнути до адміністративної і навіть кримінальної відповідальності. Однак, не можуть мобілізувати в армію тих, хто цій мобілізації не підлягає.

Додамо, що 16 серпня 2022 року президент Володимир Зеленський підписав Закон № 2491-IX, який передбачає розширення переліку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації. Відтак у законі передбачено, що є велика кількість громадян, які не можуть бути призвані на службу без власної на згоди. У більшості – за сімейними обставинам та через стан здоров'я.

Групи людей, яких не мають права мобілізувати

працівники компаній, організацій та органів, яких "забронювали" для виконання своїх обов'язків;

нездатні до служби особи, тобто ті, хто має інвалідність або тимчасово непридатні через стан здоров'я;

громадяни, які утримують і відповідають за трьох або більше дітей до 18 років. Під цю категорію також підпадають опікуни та батьки повнолітніх, які мають I або II групу інвалідності;

особи, які самотужки виховують неповнолітню дитину;

громадяни України, які доглядають за тяжкохворими членами сім'ї, наприклад за дружиною чи чоловіком, дитиною, матір'ю чи батьком;

опікуни, усиновителі, прийомні батьки і батьки-вихователі неповнолітніх дітей-сиріт та тих, хто позбавлений батьківського піклування;

народні депутати України, а також деякі категорії чиновників;

військовозобов'язані особи, що мають чоловіка або дружину, що вже служить, і неповнолітню дитину. Крім того, до цієї категорії належать ті, чиї близькі родичі загинули чи пропали безвісти внаслідок військових дій на Сході України;

студенти вищих навчальних закладів, здобувачі фахової передвищої освіти. Проте, маються на увазі лише ті, хто навчається на денній або дуальній формі. До того ж вчителі та викладачі також не можуть бути мобілізовані.

Загальна мобілізація в Україні: що передбачає

За указом президента 24 лютого було оголошено загальну мобілізацію по всій території України. Це означає, що громадяни України, які отримали повістку, зобов'язані піти до військових частин, де мають отримати подальші вказівки.

Щоб дотримуватися порядку при загальній мобілізації, Законом України передбачені спеціальні черги (хвилі), за якими вона поетапно проходить. Загалом в Україні є 4 хвилі мобілізації:

Перша хвиля – колишні військовослужбовці та ветерани АТО та ООС, оперативні резервісти;

– колишні військовослужбовці та ветерани АТО та ООС, оперативні резервісти; Друга хвиля – решта резервістів та військовослужбовці, що проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом;

– решта резервістів та військовослужбовці, що проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом; Третя хвиля – офіцери запасу та військовозобов'язані, які закінчили військові кафедри ВНЗ;

– офіцери запасу та військовозобов'язані, які закінчили військові кафедри ВНЗ; Четверта хвиля – всі громадяни України віком від 18 до 60 років, які не мають обмежень за станом здоров'я.

Чи буде в Україні масова мобілізація: дивіться відео