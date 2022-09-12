На блокпостах чи у громадських місцях повістки видають рандомно. Та коли її вже заповнену принесли додому, на роботу чи на місце навчання, то це означає, що є така необхідність відповідно до мобілізаційних завдань.

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Наприклад, Генштаб сказав зібрати по якомусь району певну кількість артилеристів, радистів. Тоді начальники військкомату виписують повістки військовозобов’язаним залежно від інформації про них, яка є у ТЦКСП: кваліфікація, сімейний стан тощо,

– розповів адвокат Андрій Новак.

За його словами, тоді начальники військкомату виписують повістки військовозобов'язаним залежно від інформації про них, яка є у ТЦКСП: кваліфікація, сімейний стан та інше.

Люди самі спричинили масову видачу повісток

Як наголосив юрист, якби люди виконували вимоги законодавства і вчасно сповіщали військкомати про зміну своїх сімейних і персональних даних, то ситуації з масовою видачею повісток на блокпостах не було б.

Фахівець пояснив, що воєнком не знає про людину нічого. У його картці записано, що їй умовно 20 років, немає інвалідності, дітей. А ситуація могла вже змінитися.

"Якби люди оновлювали інформацію про стан здоров'я, навчання, сімейний стан, зміну місця проживання, військкомати знали б, де і кому видавати повістки першочергово, а кому взагалі не видавати", – пояснює Новак.

Повістки та мобілізація в Україні

Повістки вручають військовозобов'язаним, зокрема офіційно працевлаштованим. У випадку призову працівник повинен на певний час покинути своє робоче місце. Роботодавець повинен видати наказ про звільнення з роботи у зв'язку з мобілізацією, вказавши у ньому, що за працівником зберігається його робоче місце.

Також Кабмін дозволив бронювати фахівців, чим надав їм відстрочку від мобілізації, а недавно й продовжив її на 2 місяці. Однак відстрочка не є звільненням від військової служби.

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