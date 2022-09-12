Окрім того, як зазначили у Мінекономіки, рішення про продовження відстрочки на строк до двох місяців може бути прийнято лише один раз.

До теми Усе, що треба знати про повістки: у ЗСУ відповіли на поширені питання про мобілізацію

Після відстрочки може прийти повістка

Тому варто памятати, що коли цей термін закінчиться, призовнику може прийти повістка для проходження військової служби.

Якщо у цей час комісія військкомату признає чоловіка тимчасово непридатним або підтвердить, що він потребує лікування, він зможе отримати додаткову відстрочку на 6 місяців. Після неї він повинен знову пройти військово-лікарську комісію, щоб з'ясувати, чи придатен до служби.

Вигляд повістки, її види та де можуть вручити

Отримати повістку через загальну мобілізацію сьогодні може кожен – не залежно, до якої черги мобілізації він належить. Однак, потрібно розуміти, що повістки є різні і вони не обов'язково означають призов на службу.

Як пояснив адвокат Андрій Новак, процес вручення повісток не врегульований законодавством досконало. Немає чіткого формулювання щодо того, де можна роздавати повістки, тобто можна стверджувати, що повістки цілком законно можна роздавати будь-де:

за місцем проживання;

за місцем роботи;

на вулиці;

у громадських місцях;

на блок-постах.

Цікаво Чи можна відмовитись від отримання повістки Перелік тих, хто може вручити повістку, визначений дуже чітко. Це можуть бути: співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, уповноважена особа органів місцевого самоврядування, керівник підприємства, установи, організації. Важливо! Працівники поліції та бійці Територіальної оборони можуть лише супроводжувати означених осіб для забезпечення порядку. У повістці повинні бути дані про необхідні документи, а також назва органа, печатка, підпис, прізвище, ім'я та по батькові керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Також мають бути вказані:

прізвище, ім'я, по батькові, рік народження призовника та його адреса;

місце роботи особи;

вид повістки;

дата, час та адреса, за якою необхідно з'явитися.

Більше про це – у МВС розповіли, що треба знати про вручення повісток: відео