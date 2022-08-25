Ніхто силою не може зобов'язати особу щось отримувати та підписувати. Про це повідомив адвокат Андрій Новак.

До теми Що має містити повістка: адвокат пояснив, на що слід звернути увагу

Як можна відмовитись від отримання повістки

За словами юриста, особу не можуть силою посадити в автомобіль та відправити у військкомат. У такому випадку громадянин України на вручення повістки має скласти акт про відмову від отримання і вказати мінімум двох свідків, які можуть підтвердити факт та причину відмови.

Надалі цей акт передається до центру комплектування і згодом може бути переданий до правоохоронних органів. Відповідальність аналогічна як і у випадку не прибуття за місцем вказаним у повістці,

– зазначив Новак.

Яка відповідальність за те, що не з'явився до військкомату

Якщо військовозобов'язаний отримав повістку, розписався за неї, то тоді він має відвідати центр комплектування, інакше його можуть притягнути до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Адміністративна відповідальність передбачає штраф 1 700 – 3 400 гривень, а кримінальна відповідальність – від 3 до 5 років ув’язнення.

Які види повісток існують в Україні

Наразі можуть вручати чотири види повісток:

повістка з'явитися у військкомат для уточнення облікових даних військовозобов'язаного;

повістка на проходження медичного огляду при військкоматі;

повістка-призов на строкову військову службу;

повістка на прибуття на призовну дільницю. Або ж "мобілізаційне розпорядження", "бойова повістка", "повісткою на відправку".

Який тип повісток вручають "на вулиці"

Ті повістки, які наразі вручають на вулицях, зазвичай не бойові. Більшість з них передбачають виклик до військкомату для уточнення даних або на медкомісію (тобто, перший або другий вид).

Відмовитись від повістки можна у двох випадках: коли у ній вказані неправильні паспортні дані або коли вона заповнена з помилками.

Важливо! Прийнявши таку повістку і не з'явившись за нею, особа ухиляється від призову, тож ризикує бути притягнутою до кримінальної відповідальності, що передбачена статтею 335 Кримінального кодексу України (карається обмеженням волі на строк до 3 років).

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