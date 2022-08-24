Мобілізація в Україні триває, а це означає, що повістки можуть вручати практично всюди. Оскільки це моментами відбувається дуже хаотично, слід знати, що саме має містити документ, перш ніж підписувати його.

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Що має бути вказано у повістці

Як зазначив адвокат Андрій Новак, повістка передовсім повинна містити ваші контактні персональні дані. Мовиться про:

прізвище, ім’я та по батькові;

дату вашого народження;

місце вашого проживання, а точніше – місце реєстрації.

Це важливо! У документі має бути живий підпис начальника територіального центру комплектування, а також печатка.

Андрій Новак зауважив, що існує безліч випадків, коли повістки вручають на вулицях або блокпостах. Це роблять під час вибіркових перевірок осіб і уточнення їхніх особистих даних. І в таких ситуаціях представники військкоматів з паспорта переписують відомості у повістку, заздалегідь підписану та пропечатану.

Це, на думку адвоката та юридичної спільноти, – незаконно. Адже відповідна процедура не передбачена законом. Але якщо ви таку повістку вже отримали, то вам необхідно буде підійти до військкомату. В такому випадку вам вдасться уникнути подальшої адміністративної відповідальності.

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Чи можна відмовитися від наперед пропечатаної повістки

Адвокат вкотре наголосив, що вносити паспортні дані у заготовлені – підписані та пропечатані повістки – неправильно та незаконно. Водночас він зауважив, що відмовитися від вручення такого документа наразі неможливо.

Але якщо ви не згідні з таким способом виклику до військкомату, можна скористатися порадою адвоката. Він зазначив, що ви маєте право фіксувати на камеру й озвучувати всі претензії, які у вас виникли під час оформлення повістки. Відповідний крок робиться не просто так. За допомогою відеоматеріалів у суді можна буде довести, що співробітники військкомату порушили порядок заповнення документа.

Напередодні командувач ОК "Південь", генерал-майор Андрій Ковальчук розповів, скільки ще можуть мобілізувати людей. Він зауважив, що до війська покликали вже 500 тисяч чоловіків. І, якщо виникне потреба, рівно стільки ж готові набрати знову. Але наразі проблем з особовим складом у ЗСУ немає.

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